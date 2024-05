Entente entre le Conseil des Innus de Pakua Shipi et Hydro-Québec approuvée par le gouvernement du Québec - Une entente visant à soutenir les initiatives futures de Pakua Shipi





PAKUA SHIPI, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le chef de la communauté innue de Pakua Shipi, M. Denis Mestenapéo, et le président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia, ont signé aujourd'hui l'Entente Innu Tapuetamun, à la suite de l'approbation du gouvernement du Québec.

Dans le cadre de cette entente, Hydro-Québec attribuera des versements annuels, sur une période de vingt-trois ans, au Conseil des Innus de Pakua Shipi. Ces versements permettront aux Innus de Pakua Shipi de financer des priorités identifiées par la communauté, telles que la construction d'infrastructures, la poursuite d'activités culturelles et sportives de même que le développement et le renforcement de l'entrepreneuriat au sein de la communauté.

Cette entente est fondée sur le principe de la réconciliation économique. Elle découle de discussions liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du complexe du Lac-Robertson sur la Côte-Nord, qui a fait l'objet de diverses contestations et réclamations de la part de la communauté de Pakua Shipi. Sa signature concrétise l'intention partagée de la communauté et d'Hydro-Québec d'entretenir une relation à long terme mutuellement profitable et basée sur le respect, la collaboration et la confiance.

« Il est primordial que la transition énergétique du Québec soit discutée avec les communautés et réalisée en partenariat avec elles. La décarbonation du Québec sera un levier économique pour la communauté de Pakua Shipi, en plus de renforcer les relations entre nos deux nations. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette entente historique témoigne de notre volonté commune de bâtir une relation de nation à nation qui repose sur les principes du respect mutuel et de la réconciliation. Nous avançons conjointement aujourd'hui avec la communauté de Pakua Shipi pour assurer son développement socioéconomique et énergétique. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« C'est une étape importante qui est franchie aujourd'hui. Avec cette entente, on réunit les conditions nécessaires pour stimuler ensemble l'économie régionale et améliorer la qualité de vie des membres de la communauté de Pakua Shipi. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Depuis le début des discussions avec Hydro-Québec, les priorités de notre communauté ont été au coeur de nos réflexions. Ces priorités ont guidé notre chemin, jusqu'à la signature, aujourd'hui, de l'Entente Innu Tapuetamun. »

Denis Mestenapéo, chef de la communauté innue de Pakua Shipi

« Nous sommes reconnaissants envers la communauté de Pakua Shipi, qui a accepté avec ouverture d'avoir une conversation à l'égard d'un chapitre difficile de nos relations, une conversation fondée sur la reconnaissance du passé et la réconciliation économique. Je suis particulièrement heureux que l'entente avec Pakua Shipi permette de créer une source de revenus, que la communauté pourra investir selon ses propres priorités. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

Faits saillants :

L'aménagement du Lac-Robertson comprend une centrale hydroélectrique de 21 MW, installée sur la rivière Ha! Ha! en Basse-Côte-Nord, et des ouvrages connexes, dont une centrale thermique à moteur diesel de 4,8 MW, une route d'accès ainsi qu'un réseau de transport et des postes de distribution pour alimenter les villages de La Tabatière, de Blanc-Sablon , de Saint-Augustin et de Vieux-Fort.

, de et de Vieux-Fort. La centrale du Lac-Robertson n'est pas reliée au réseau de transport principal d'Hydro-Québec. Elle alimente des communautés de la Basse-Côte-Nord situées à proximité, de même que celles établies le long de la côte labradorienne du détroit de Belle Isle .

