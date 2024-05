Avis aux medias - La gouverneure générale effectuera une première visite officielle au Nouveau-Brunswick





OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, effectueront une visite officielle au Nouveau-Brunswick du 4 au 7 juin 2024.

La visite au Nouveau-Brunswick sera axée sur la réconciliation, le respect en ligne, la santé mentale, la protection de la nature et de l'environnement, les commémorations militaires et la jeunesse. Au cours de sa visite, Son Excellence rencontrera des représentants de la province, notamment la lieutenante-gouverneure, le premier ministre et des leaders autochtones.

Dans son rôle de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale participera également à deux commémorations militaires importantes : le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie et les célébrations du centenaire de l'Aviation royale canadienne (ARC).

La gouverneure générale joue un rôle important pour ce qui est de sensibiliser la population aux enjeux importants dans notre pays et de rendre hommage à des Canadiennes et des Canadiens remarquables qui oeuvrent à l'amélioration de la vie de leurs concitoyens et de leurs communautés. Les visites officielles offrent à son Excellence l'occasion de rencontrer et de récompenser, au nom des Canadiens et des Canadiennes, des personnes qui se distinguent dans un large éventail de domaines.

Itinéraire

Note : Les heures sont indiquées en heure avancée de l'Atlantique (HAA).

Le jeudi 4 juin 2024 - Fredericton, Nouveau-Brunswick

11 h 50

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

La gouverneure générale sera accueillie par Leurs Honneurs l'honorable Brenda Murphy, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, et Linda Boyle.

En savoir plus sur la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick

Résidence du gouverneur, 51, chemin Woodstock

OUVERT AUX MÉDIAS - Séance photo à l'arrivée lors des salutations à l'extérieur de la résidence du gouverneur et au début de la rencontre.

Personne-ressource pour les médias : Alex Robichaud, 506-453-6795, [email protected]

14 h 30

Cérémonie d'accueil officielle

La gouverneure générale sera accueillie par plusieurs dignitaires provinciaux, dont l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, et Marcia Higgs, ainsi que le président de l'Assemblée législative, Bill Oliver. La gouverneure générale inspectera également une garde d'honneur.

En savoir plus sur l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

À l'extérieur, devant l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, au 706, rue Queen.

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Bruce Macfarlane, Bureau du conseil exécutif, 506-476-1376, [email protected]

14 h 45

Signature du livre d'or

La gouverneure générale participera à une séance de photos avec le président de l'Assemblée et signera le livre d'or.

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 706, rue Queen

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT



14 h 50

Rencontre avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 706, rue Queen

OUVERT AUX MÉDIAS ACCRÉDITÉS DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU N.-B. - Séance de photos au début de la réunion et au départ de l'édifice de l'Assemblée législative, à l'extérieur, au moment où Son Excellence traversera la rue pour se rendre au Musée des beaux-arts Beaverbrook.

Personne-ressource pour les médias : Bruce Macfarlane, Bureau du conseil exécutif, 506-476-1376, [email protected]

15 h 30

Visite du Musée des beaux-arts Beaverbrook

La gouverneure générale découvrira une collection d'oeuvres d'art réalisées par des artistes autochtones.

En savoir plus sur le Musée des beaux-arts Beaverbrook

Musée des beaux-arts Beaverbrook, 703, rue Queen

OUVERT AUX MÉDIAS - Séance de photos au début de la visite

Personne-ressource pour les médias Curtis Richardson, [email protected]

17 h 10

Visite de l'École d'immersion linguistique en plein air Kehkimin Wolastoqey

La gouverneure générale rencontrera des enfants autochtones, leurs parents, des Aînés et des membres du personnel enseignant afin de participer à une activité interactive visant à favoriser la revitalisation de la langue wolastoqey. Le groupe discutera également de l'importance de la revitalisation et de la préservation des langues, ainsi que de la réconciliation.

En savoir plus sur l'École d'immersion linguistique en plein air Kehkimin Wolastoqey

1600 St-Mary's (Killarney Lodge)

OUVERT AUX MÉDIAS - Séance photo au début de la visite

Personne-ressource pour les médias Lisa Perley-Dutcher, directrice de l'École Kehkimin, 506-260-8060, [email protected]

Le mercredi 5 juin - Fredericton et Caraquet, Nouveau-Brunswick

Fredericton

9 h 30

Conversation avec la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux

Son Excellence participera à une discussion informelle et à une table ronde avec des citoyens du Nouveau-Brunswick sur les impacts du harcèlement en ligne et les solutions possibles pour créer un monde numérique sain et respectueux.

En savoir plus sur le respect en ligne

Université St. Thomas, auditorium Kinsella, Hall Margaret Norrie McCain, 9, promenade Duffie

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Jeffrey Carleton, [email protected]

Caraquet

14 h 15

Visite historique du Village historique acadien et discussion avec des citoyens de Caraquet

La gouverneure générale rencontrera un groupe représentatif de citoyens de Caraquet, puis visitera le Village en compagnie d'un historien pour en apprendre davantage sur la vie quotidienne du peuple acadien entre 1770 et 1949.

En savoir plus sur le Village historique acadien

Village historique acadien, 5, rue du Pont, Bertrand

OUVERT AUX MÉDIAS - Séance photo lors de la visite du Village devant la Maison Cyr et la Maison Martin

Personne-ressource pour les médias : Mylène Dugas, [email protected]

15 h 05

Visite amicale de l'Atelier la Rencontre de Caraquet

La gouverneure générale rendra visite à un groupe d'adultes âgés de 19 à 63 ans présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du développement ou d'autres handicaps et qui utilisent régulièrement les services de l'Atelier La Rencontre. Les services comprennent un programme d'activités quotidiennes, la socialisation avec d'autres adultes et l'aide à la recherche d'emploi.

En savoir plus sur L'Atelier La Rencontre

Atelier La Rencontre de Caraquet, 204, boulevard St-Pierre Est

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Mélanie Pinet, [email protected]

19 h

Soirée culturelle acadienne

La gouverneure générale assistera à une soirée culturelle organisée par la ville de Caraquet en collaboration avec le Festival acadien de Caraquet mettant en vedette des prestations musicales de jeunes élèves de l'École Trémolo, des talents musicaux locaux et de la poésie acadienne.

Centre culturel de Caraquet, 220, boulevard St-Pierre Ouest

OUVERT AUX MÉDIAS

Le jeudi 6 juin - Sunny Corner et Moncton, Nouveau-Brunswick

9 h 40

Discussion sur la conservation du saumon et les activités de recherche sur la rivière Miramichi

La gouverneure générale s'entretiendra avec des membres de la Première Nation de Natoaganeg, du département de gestion des ressources Anqotum du Conseil des Micmacs du district de la Rive nord et de la Fédération du saumon atlantique. La réunion se tiendra sur le territoire de la Première nation de Natoaganeg, à proximité de la rivière Miramichi, l'un des bassins hydrographiques les plus riches en saumon de l'Atlantique au Canada. Son Excellence se rendra ensuite dans la partie nord-ouest de la rivière Miramichi pour rencontrer des pêcheurs mi'kmaq qui pratiquent la seule pêche commerciale du bar d'Amérique au Canada.

En savoir plus sur la Première Nation de Natoaganeg

En savoir plus sur Anqotum Resource Management

En savoir plus sur la Fédération du saumon atlantique

Anqotum Resource Management, 32, route Micmac, Eel Ground

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias :

Vanessa McLaughlin, Conseil des Micmacs du district de la Rive nord, [email protected], Neville Crabbe, Fédération du saumon atlantique, [email protected]

Moncton

14 h

80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie

Cérémonie commémorative et célébration

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale déposera une couronne, dévoilera une plaque et un arbre commémoratifs et prononcera un discours pour marquer le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie.

En savoir plus sur le jour J et la bataille de Normandie

Parc Victoria, 223, rue Weldon

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Anciens combattants Canada (ACC), 613-992-7468, [email protected]

Le vendredi 7 juin - Pennfield Ridge, Nouveau-Brunswick

11 h

Célébrations du centenaire de l'Aviation royale canadienne (ARC) - Dévoilement du monument commémoratif de la Force aérienne

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale prononcera un discours et dévoilera le monument 100e de l'ARC au centre Pennfield Ridge.

Parc commémoratif Pennfield Ridge (ancienne base du Programme d'entraînement aérien du Commonwealth)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Harold Wright, 506-639-4435 [email protected]

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon au Nouveau-Brunswick depuis son installation.

au Nouveau-Brunswick depuis son installation. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire dans le but de permettre à Son Excellence de discuter avec des Canadiens et Canadiennes dans leurs communautés ainsi que de rencontrer des leaders provinciaux et autochtones.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

