À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, A&W offre des verres réutilisables gratuits





Le 5 juin prochain, vous pourriez recevoir un Verre vert A&W réutilisable gratuitement à l'achat de n'importe quelle boisson.

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement, il sera possible d'obtenir un Verre vert A&W gratuitement dans les restaurants A&W du Québec et partout au pays.

Le mercredi 5 juin, dès 6 heures du matin, commandez n'importe quelle boisson à prix courant chez A&W et recevez un Verre vert A&W gratuit. À noter que les quantités sont limitées et que cette offre est valable jusqu'à épuisement des stocks.

La compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est fièrement partenaire de l'initiative du Verre vert A&W, et considère qu'il s'agit d'une bonne occasion de faire découvrir et de tester cette solution de pointe utilisant les verres réutilisables au Canada.

Le Verre vert A&W est un programme de verres réutilisables pour les boissons chaudes ou froides. Avec ce programme innovateur, A&W encourage ses invités à réduire les déchets à usage unique.

Vous pouvez rapporter le Verre vert dans n'importe quel restaurant A&W participant et l'équipe se chargera de le nettoyer, de le désinfecter et vous remettra un nouveau verre propre. En guise de remerciement pour votre participation au programme, vous bénéficierez d'un rabais de 20 ¢ sur votre boisson.

Depuis le lancement de son programme national, A&W a permis d'éviter que plus de 180 000 verres à usage unique ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

Rendez-vous dans un restaurant A&W près de chez vous le mercredi 5 juin pour obtenir votre Verre vert gratuit à l'achat de l'une de vos boissons préférées. L'offre sera en vigueur dès 6 heures du matin, jusqu'à épuisement des stocks, et limitée à un verre par personne.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être l'une des chaînes de confiance au pays. Nous avons à coeur d'aider notre clientèle à poser des gestes simples et concrets pour le bien-être de la population et de la planète. Que ce soit en servant notre boeuf nourri à l'herbe, en offrant des verres réutilisables ou en récoltant des dons pour soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques, nous nous efforçons d'avoir un impact positif pour toutes les communautés où nous sommes implantés. Vous pouvez déguster nos burgers dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

