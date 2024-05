Le Rapport sur la santé des membres du personnel de Manuvie révèle une hausse des demandes de remboursement de médicaments contre l'obésité de 42 % entre 2022 et 2023, et plus de traitements pour les troubles liés à l'usage de substances psychoactives





TORONTO, le 31 mai 2024 /CNW/ - Manuvie Canada a publié aujourd'hui son tout premier Rapport sur la santé des membres du personnel qui jette un éclairage important sur la santé de la population active canadienne. Ce rapport se proche sur la hausse des demandes de règlements en matière de santé au Canada. Il vise à aider les entreprises à déterminer les secteurs de la santé et du mieux-être de leur personnel dans lesquels elles doivent investir pour ainsi améliorer la santé des bénéficiaires de régimes d'assurance collective.

Deux grandes tendances se dégagent des données : la forte augmentation du recours aux médicaments contre l'obésité et l'utilisation accrue de médicaments pour traiter les troubles liés à l'usage de substances psychoactives.

Les employeurs du Canada jouent un rôle crucial dans la santé et le bien-être de leur personnel. En tirant profit des données et de l'information rassemblées dans ce rapport, les employeurs peuvent mettre en place des initiatives ciblant la santé et le mieux-être. Par exemple, ils peuvent implanter des services en santé mentale, en diététique et en nutrition, offrir des cliniques sur la santé et du dépistage, ou organiser des séminaires et des séances d'information sur le mieux-être. Les données indiquent que les entreprises qui priorisent la santé de leur personnel constatent une diminution des absences et une amélioration de la santé globale de leurs employés1.

« Comme fier partenaire en matière de santé pour des millions de Canadiens, nous sommes bien placés pour constater l'importance pour les entreprises d'investir dans la santé de leur personnel, a dit Ashesh Desai, chef, Assurance collective à Manuvie Canada. Le Rapport sur la santé des membres du personnel de 2024 souligne des tendances importantes en matière de santé qui touchent tous les Canadiens. Il met en relief le besoin urgent pour les entreprises d'offrir des solutions pour améliorer la santé de leurs employés. »

L'utilisation accrue de médicaments contre l'obésité, un problème de santé chronique

L'examen de la hausse du nombre de demandeurs uniques qui réclament le remboursement de médicaments contre l'obésité témoigne d'une tendance à la hausse des traitements contre l'obésité et des problèmes de santé liés au poids. En 2023 seulement, Manuvie a observé une augmentation significative de 42,3 % du nombre de personnes prenant des médicaments contre l'obésité2, soit une hausse totale de 91,9 % depuis 2020. La couverture médiatique importante entourant l'OzempicMD pourrait avoir contribué à l'intérêt croissant pour ces médicaments, bien qu'il soit important de noter que l'OzempicMD n'est pas approuvé par Santé Canada comme traitement contre l'obésité, et qu'il ne fait donc pas partie des résultats de ce rapport.

Une analyse approfondie des données sur les demandes de règlement de Manuvie montre que 78,8 % des demandeurs sont des femmes et 21,2 % sont des hommes. De plus, la répartition des données par province indique une forte hausse en Ontario et en Colombie-Britannique. Les résultats du Rapport sur la santé des membres du personnel indiquent une connaissance et une préoccupation accrues entourant la gestion du poids dans toutes les régions du pays, ainsi qu'une reconnaissance croissante que l'obésité est un problème de santé chronique.

Demandeurs de remboursement de médicaments contre l'obésité par province en 20233



Pourcentage de

femmes Pourcentage

d'hommes Pourcentage de

demandeurs au Canada Croissance d'une

année sur l'autre en

pourcentage Ontario 79,5 % 20,5 % 61,1 % 55,3 % Québec 76,3 % 23,7 % 14,6 % 25,2 % Alberta 79,4 % 20,7 % 10,4 % 25,6 % Colombie-Britannique 77,1 % 22,9 % 6 % 44,5 % Provinces de l'Atlantique 81,3 % 18,7 % 5 % 1,6 % Centre du Canada

(Manitoba et

Saskatchewan) 77,2 % 22,8 % 2,2 % 37,6 % Tout le Canada 78,8 % 21,2 % 100 % 42,3 %

Augmentation pancanadienne des demandes de règlement pour les traitements des troubles liés à l'usage des substances psychoactives

Le Rapport sur la santé des membres du personnel fait état d'une hausse de 17,2 % du nombre de Canadiens ayant recours aux traitements des troubles liés à l'usage de substances psychoactives, soit une augmentation de 52 % depuis 2020. Les données comprennent les traitements pour les troubles liés à la consommation d'alcool et d'opioïdes. Bien que la tendance soit en hausse, il est important de noter que le pourcentage total de demandes de règlement concernant les troubles liés à l'usage de substances psychoactives reste relativement petit, car il se base sur près de cinq millions de personnes au Canada assurées par l'assurance collective de Manuvie.

Demandeurs de traitement des

troubles liés à l'usage de substances psychoactives par

province en 2023 Croissance annuelle

du nombre de

demandeurs en

pourcentage Ontario 16,4 % Québec 23,6 % Alberta 19,2 % Colombie-Britannique 17,0 % Provinces de l'Atlantique 4,0 % Centre du Canada (Manitoba et

Saskatchewan) 27,3 % Tout le Canada 17,2 %

La demande croissante de médicaments pour les troubles concernant l'alcool et les opioïdes témoigne de l'importance d'accroître les programmes d'aide aux employés et aux membres de leur famille. L'avantage de ces programmes est qu'ils permettent aux employés de recevoir l'aide dont ils ont besoin, tout en optimisant leur travail.

« Les résultats démontrent que nous pouvons tous contribuer à la santé des Canadiens. Le bien-être n'est pas seulement avantageux pour les entreprises, il est aussi essentiel pour la bonne qualité de vie des employés. Les entreprises les plus performantes à cet égard sont plus productives. Elles enregistrent jusqu'à 13 jours additionnels par employé4. Il est donc évident qu'investir dans la santé du personnel en vaut la peine », renchérit Ashesh Desai.

