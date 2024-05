Avis aux médias - Le chef, Gestion de patrimoine de BMO, Deland Kamanga, prononcera une allocution au sommet de la TD sur les services financiers et la technologie financière





MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO), participera au sommet de la TD sur les services financiers et la technologie financière, le 7 juin 2024, à 10 h 55 (HE).

La présentation de M. Kamanga sera diffusée en direct sur le Web à l'adresse https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements. Une version archivée de la diffusion sera accessible à cette adresse.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

31 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :