Les Jeux des 4 Saisons - Une expérience immersive au Théâtre du Lido sur les Champs-Élysées à Paris

PARIS, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- Une expérience spectaculaire et inédite de 30 minutes ouvrira ses portes le 7 juin 2024 sur les Champs-Élysées.

Le Théâtre du Lido propose à ses visiteurs de vivre une attraction multisensorielle immersive tous les jours, de 11h à 20h et de les plonger au coeur d'une vision artistique inspirée de la musique revisitée et augmentée des Quatre Saisons de Vivaldi.

Avec le changement climatique, les quatre saisons deviennent de plus en plus incertaines. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, le spectateur se laissera emporter par ces changements de la nature au-delà du temps et de l'espace. Vivaldi le Dino, la mascotte du spectacle invite le public à être attentif à chaque instant à la planète, à admirer notre sublime nature et à la protéger !

Jean-Luc Choplin, le directeur du Théâtre déclare :

« Quand on m'a confié la présidence et la direction artistique du Théâtre du Lido, j'ai tout de suite su que je voulais que ce lieu continue de vivre toute l'année et toute la journée sans interruption. L'affluence extraordinaire sur les Champs-Élysées pendant les mois d'été et plus encore cette année avec les Jeux Olympiques et Paralympiques m'a conforté dans cette idée. Mais je ne souhaitais pas initier un spectacle à proprement parler. J'ai fait appel à des artistes plasticiens, à des artistes vidéo, à l'intelligence artificielle et à l'Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi pour vous livrer ma variation des 4 saisons. Des saisons incertaines mais pas anxiogènes avec un message d'espoir et d'avenir pour toutes nos générations futures qui se reconnaîtront dans notre mascotte Vivaldi le Dino qui promènera tous les jours sa facétieuse présence sur la plus belle avenue du monde et qui nous invitera à ne pas créer de nouveaux désordres sur notre chère planète. »

Les Jeux des 4 Saisons :

Musique de Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons (1723)

Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi

Conception de Jean-Christophe Spinosi et Jean-Luc Choplin

Équipe artistique : Nicolas Buffe, Robert Nortik, Etienne Mineur, Jacques Ayrault pour Ethique, Cyril Auclair et Léonard Françon pour Unisson Design, Eddy Couloigner pour Global Technique Concept. Les équipes du Théâtre du Lido.

