Les Émirats arabes unis s'engagent à verser 6,26 milliards de dollars supplémentaires en achats industriels





Lors du forum "Make it in the Emirates" (MIITE) qui s'est achevé mardi, les entreprises publiques et privées des Émirats arabes unis se sont engagées à verser 6,26 milliards de dollars supplémentaires pour stimuler la fabrication locale. Organisé par le ministère de l'industrie et des technologies avancées (MoIAT), le forum a été le théâtre d'une série d'annonces, dont un engagement de 820 millions de dollars pour l'achat de matériel médical produit localement. Ces annonces d'approvisionnement local s'appuient sur les accords conclus lors des deux précédentes éditions du forum, portant la valeur totale à 38,93 milliards de dollars, ce qui représente 2 000 produits destinés à la fabrication locale.

Ces engagements font partie d'une série d'accords et d'initiatives de plusieurs milliards de dollars annoncés au forum MIITE, visant à promouvoir l'autosuffisance économique et à attirer les investissements aux Émirats arabes unis. Quatre-vingt-deux accords ont été signés lors du forum, en soutien à « l'Opération 300 milliards » de dollars, une stratégie qui vise à porter la valeur ajoutée brute de l'industrie manufacturière à 81 milliards de dollars d'ici 2031.

Des projets et investissements industriels d'une valeur de plus de 5,44 milliards de dollars ont été annoncés pendant le forum, dont un investissement de 12 millions de dollars pour lancer le premier producteur de microalgues aux Émirats arabes unis. La société britannique Levidian a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans un nouveau centre de distribution régional à Abou Dhabi, visant atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars d'ici 2030 et promettant de créer des centaines d'emplois.

Le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées (MoIAT) a lancé le programme d'innovation en IA pour aider les entreprises industrielles à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations. Ce programme est soutenu par un financement de 100 millions de dollars de la Banque de développement des Émirats (Emirates Development Bank - EDB). L'EDB s'est associée à des banques commerciales pour fournir un cofinancement de 272 millions de dollars afin de soutenir les entreprises industrielles. L'autre initiative, Transform 4.0, a été lancée dans le but de soutenir la création de 100 « phares » ou organisations de l'industrie 4.0 au cours des trois à cinq prochaines années.

Son Excellence Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l'Industrie et des Technologies avancées, a déclaré : « La troisième édition du forum Make it in the Emirates marque une accélération dynamique significative du secteur industriel des Émirats arabes unis. En seulement trois ans, depuis la création du ministère, la contribution de l'industrie au PIB a augmenté de 49 %, pour atteindre 197 milliards de dirhams (53,64 milliards de dollars). Le pays s'est imposé comme un véritable hub mondial pour l'investissement et l'innovation industriels, attirant certains des plus grands noms et des meilleurs talents du monde.

« Les annonces faites cette semaine renforceront la résilience nationale dans des secteurs clés tels que l'énergie, la santé et l'alimentation, mais créeront également de solides opportunités d'investissement pour les entreprises qui cherchent à libérer la nouvelle vague de valeur créée par l'Opération 300 milliards de dollars », a-t-il ajouté.

