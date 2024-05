Découvrez la programmation des célébrations de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada





Le 1er juillet, célébrez la fête du Canada dans la région de la capitale

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, est très heureuse de dévoiler la programmation de la fête du Canada de 2024. Le 1er juillet, rendez-vous dans la région de la capitale du Canada pour être au coeur des festivités!

Célébrations de la fête du Canada

Prenez part aux célébrations officielles de la fête du Canada qui se dérouleront principalement au parc des Plaines-LeBreton, sur la colline du Parlement et dans le Vieux-Hull. Consultez le site Web de la fête du Canada pour découvrir la programmation.

Parc des Plaines-LeBreton

Pour vivre une expérience festive, en famille ou entre amis, rendez-vous au parc des Plaines-LeBreton, la plaque tournante des célébrations du 1er juillet! De nombreuses activités seront offertes de 9 h à 22 h 15. Vous pourrez, notamment, faire ce qui suit :

participer à des activités interactives pour tous les âges jusqu'à 19 h, telles que Sur le plancher de danse, Atelier de fabrication d'un bracelet Medicine Wheel et Projection de courts-métrages en plein air;

marquer le coup d'envoi de la fête du Canada en assistant à la cérémonie du midi qui permettra de souligner des anniversaires et des thèmes importants, tout en reconnaissant la diversité du pays;

en assistant à la cérémonie du midi qui permettra de souligner des anniversaires et des thèmes importants, tout en reconnaissant la diversité du pays; regarder le défilé aérien du centenaire de l'Aviation royale canadienne (ARC);

danser au rythme de la DJ canadienne Miss Shelton dès 19 h;

dès 19 h; célébrer avec des artistes canadiens qui seront sur scène au spectacle du soir;

admirer le feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons en fin de soirée.

Cérémonie du midi

Soyez au parc des Plaines-LeBreton dès midi pour ne rien manquer de la cérémonie qui sera également diffusée sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

Elle débutera par un moment de réflexion dédié aux Premières Nations. Des artistes canadiens, y compris Marie-Mai et Bedouin Soundclash, ainsi que des athlètes olympiens et paralympiens, fouleront ensuite la scène.

Défilé aérien du centenaire de l'Aviation royale canadienne

Vers 13 h, pour célébrer et commémorer son centenaire, l'ARC offrira l'un des plus gros défilés aériens réalisés au pays, où des dizaines d'avions survoleront le ciel d'Ottawa?Gatineau.

Pour ne rien manquer, rendez-vous au parc des Plaines-LeBreton, ou sur la colline du Parlement, où il sera commenté en direct.

Spectacle du soir - La fête du Canada : suivez le rythme!

En direct de la capitale du Canada, ce spectacle gratuit rassemblera des mélomanes de partout au pays. De 20 h à 22 h, vous verrez défiler sur scène une brochette d'artistes iconiques ou émergents. Animé par Isabelle Racicot, il mettra en vedette les artistes canadiens suivants :

Chromeo

Corneille

FouKi

Kanen

Kiesza

Maestro Fresh Wes

Metric

Neon Dreams

Qattuu

Sara Dufour

Willows

Il sera également possible de voir le spectacle sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

Découvrez les artistes et préparez-vous aux célébrations en écoutant la liste de lecture officielle de la fête du Canada.

Colline du Parlement

Rendez-vous sur le site emblématique de la colline du Parlement pour célébrer la fête du Canada. Vous pourrez assister à une démonstration des Snowbirds, à des sauts des SkyHawks, à des spectacles de cornemuses et de tambours et plus encore!

Vieux-Hull

Pour profiter pleinement de votre journée de festivités, le Vieux-Hull, à Gatineau, offrira des activités amusantes et des spectacles qui sauront plaire à tout le monde. Vous y verrez, entre autres, une prestation du groupe emblématique Dubmatique, de Basia Bulat et de Kallitechnis!

Partout au Canada

Les gens sont invités à se rassembler et à prendre part aux célébrations qui se tiendront dans leur communauté, partout au Canada. Les activités seront dévoilées dans les prochains jours. Restez à l'affût!

Devenez bénévoles

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles aux célébrations de la fête du Canada à Ottawa et à Gatineau sont invitées à s'inscrire d'ici le 19 juin.

Citations

« La fête du Canada nous offre la chance de nous rassembler et de célébrer notre fierté d'être Canadiens. En plus de faire rayonner l'art et la culture d'ici, la journée nous permet de mettre en lumière la merveilleuse diversité du pays. Venez vivre une multitude d'expériences mémorables, en famille ou entre amis, en participant aux célébrations du 1er juillet dans la région de la capitale.

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 1 er juillet 2024 marquera le 157 e anniversaire de la Confédération.

juillet 2024 marquera le 157 anniversaire de la Confédération. Du 14 au 28 mai, les gens des quatre coins du pays ont eu la chance de voter pour deux chansons qui seront interprétées au spectacle du soir de la fête du Canada . Parmi une sélection de leurs plus grands succès, le public a choisi les chansons 80's , de FouKi, et Help I'm Alive , de Metric.

. Parmi une sélection de leurs plus grands succès, le public a choisi les chansons , de FouKi, et , de Metric. Durant la cérémonie du midi qui se déroulera au parc des Plaines-LeBreton de 12 h à 13 h 15, il sera possible d'admirer le défilé aérien du centenaire de l'ARC à la fête du Canada , soit l'un des plus gros défilés aériens réalisés au pays avec des dizaines d'avions qui survoleront le ciel d'Ottawa?Gatineau.

, soit l'un des plus gros défilés aériens réalisés au pays avec des dizaines d'avions qui survoleront le ciel d'Ottawa?Gatineau. L'ARC est fière de présenter un défilé aérien qui regroupe des aéronefs anciens, courants et futurs, afin de marquer son centenaire à l'occasion de la fête du Canada . Ce défilé souligne l'importance de la Force aérienne du Canada et des opérations qu'elle mène au pays et partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger et soutenir la population canadienne et ses alliés.

. Ce défilé souligne l'importance de la Force aérienne du et des opérations qu'elle mène au pays et partout dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour protéger et soutenir la population canadienne et ses alliés. Le défilé aérien fera office de parade dans le ciel : une représentation tangible de la détermination et du professionnalisme dont font preuve les membres de l'ARC depuis 100 ans.

Tout le monde au pays pourra regarder la diffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

Les gens présents dans la région de la capitale du Canada ont jusqu'au 19 juin pour rejoindre la grande équipe de bénévoles de la fête du Canada .

ont jusqu'au 19 juin pour rejoindre la grande équipe de bénévoles de la fête du . Patrimoine canadien tient à remercier les commanditaires de la fête du Canada de 2024 : Tim Hortons , Tigre Géant, Les Producteurs de grains de l' Ontario , GoodLife Fitness, Le club de hockey des Sénateurs d' Ottawa , Haribo, GoGo squeeZ et Queues de Castor.

