/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Sudds et MacKinnon souligneront le soutien accordé à l'infrastructure de recherche de renommée mondiale/





GATINEAU, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le leader du gouvernement à la Chambre, l'honorable Steven MacKinnon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, seront à Ottawa pour souligner le soutien accordé à la prochaine génération de recherche de pointe.

Les ministres seront accompagnés du Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa centre, Yasir Naqvi.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 31 mai 2024 Heure : 9 h (HAE) Lieu : CANARIE 45, rue O'Connor Suite 1150 Ottawa (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HAE) le vendredi 31 mai 2024.

31 mai 2024 à 07:00

