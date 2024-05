Aya Or & Argent annonce le dépôt d'un rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur Boumadine





MONTRÉAL, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt sur SEDAR+ d'un rapport technique indépendant mis à jour (le « Rapport technique ») préparé conformément au Règlement 43-101 sur son projet polymétallique Boumadine dans le Royaume du Maroc.



Le rapport peut être consulté sur le site Web de SEDAR+ et sur la page Presentations & Technical Reports du site Web de la Société.

Le rapport technique



Le rapport technique intitulé « Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate of the Boumadine Polymetallic Project, Kingdom of Morocco » est daté du 31 mai 2024 et permet d'étayer l'information publiée par la Société dans son communiqué de presse du 16 avril 2024 annonçant une robuste estimation de ressources minérales à Boumadine. Il n'y a aucune différence entre le rapport technique et l'information divulguée dans le communiqué de presse du 16 avril 2024.

Mise à jour des ressources minérales à venir en 2025

Plus de 34 000 mètres (« m ») du programme de 120 000 m prévu pour 2024 ont été forés jusqu'à maintenant à Boumadine, principalement le long du corridor principal, sur les zones Tizi et Nord-ouest. Les résultats seront intégrés à une mise à jour des ressources minérales actuellement prévue pour 2025, dans le but d'accroître l'estimation globale.

Personnes qualifiées

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par David Lalonde, B. Sc., directeur de l'exploration et personne qualifiée, et par Eugene Puritch, P.Eng., FEC, CET, président de P&E Mining Consultants Inc. et personne qualifiée indépendante.

P&E Mining Consultants Inc., un groupe d'une vingtaine de professionnels associés fondé en 2004, fournit des rapports d'experts-conseils en géologie et en génie minier, des estimations de ressources minérales et de réserves minérales, des rapports techniques conformes au Règlement 43-101, des évaluations économiques préliminaires, et des études de préfaisabilité et de faisabilité.

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au coeur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l'une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

[email protected]

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l'entreprise et Relations avec les investisseurs

[email protected]

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes et expressions ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en oeuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos du potentiel d'exploration et de développement de Boumadine. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s'avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l'importation de biens et de machinerie et des permis d'emploi, l'exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s'y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l'argent, de l'or, du zinc et du plomb, les taux de change, les coûts du carburant et de l'électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d'action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent, pour l'or et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d'Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

31 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :