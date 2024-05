Trois motions contre le harcèlement psychologique au Collège Champlain Saint Lawrence





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, le mardi 28 mai, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain Saint Lawrence - CSN a adopté trois motions fortes en réponse à l'inaction de la direction du Collège régional Champlain, du campus Saint Lawrence et de leurs instances de gouvernance. Ces motions ont été votées à la suite de la publication d'une décision arbitrale dévastatrice qui confirme que le Collège a commis du harcèlement psychologique à l'égard de l'une de ses enseignantes.

Adoptée à l'unanimité, la première motion exhorte le Collège à prendre des mesures immédiates pour rétablir un milieu de travail sain et à travailler en collaboration avec le syndicat ainsi que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) pour y arriver, sans tarder.

La seconde motion, appuyée à 90 %, exprime la non-confiance envers le directeur du Collège Champlain Saint Lawrence, Edward Berryman. Citant de nombreux passages de la décision arbitrale du 1er mai 2024, la motion établit que le comportement du directeur faisait partie d'un modèle de gestion qui affectait d'autres personnes.

Enfin, une troisième motion, adoptée à l'unanimité, exprime la non-confiance envers la directrice des ressources humaines du Collège régional Champlain, Line Larivière, qui doit veiller à l'application de la politique du Collège contre le harcèlement psychologique.

«?Voilà un mois que la sentence arbitrale de Me Julie Blouin concernant le harcèlement psychologique a été rendue publique. Le Collège régional Champlain tarde toujours à mettre en oeuvre des mesures concrètes afin de rendre le milieu de travail sécuritaire pour l'ensemble de ses employé?es. À ce jour, aucun représentant du Collège n'a même tenté d'entrer en communication avec la victime. Cet immobilisme cause une détresse psychologique supplémentaire dommageable, non seulement pour la victime, mais pour l'ensemble de nos membres.?»

- Patrick Savard, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain Saint Lawrence - CSN

«?La FNEEQ-CSN soutient pleinement le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain Saint Lawrence dans ses démarches pour assainir le climat de travail et réitère son appui à l'enseignante ayant été victime de harcèlement psychologique de la part de l'établissement. Il est aberrant de devoir rappeler au Collège ses obligations légales d'offrir un milieu de travail exempt de harcèlement. Ce litige entraîne des coûts psychologiques, financiers et réputationnels importants et, surtout, inutiles pour l'établissement. Pourquoi la direction s'enlise-t-elle de manière irresponsable dans l'inaction???»

- Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement cégep

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) CSN parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 37?000 membres dans 45 cégeps, 46 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

