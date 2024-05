LA CRÉATION D'UN CANADA SANS TABAC REQUIERT UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER





Imperial Tobacco Canada invite les gouvernements et les organisations de santé publique à trouver un terrain d'entente

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) exhorte l'industrie, les gouvernements et le secteur de la santé publique à définir un partenariat afin de passer outre aux conceptions dépassées de la lutte antitabac et de collaborer à l'édification d'un Canada sans fumée.

« ITCAN soutient l'objectif de Santé Canada visant à réduire l'incidence du tabagisme à moins de cinq pour cent d'ici 2035 et à bâtir un Canada sans fumée, affirme Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Nous sommes d'accord pour dire que les cigarettes sont à l'origine de problèmes de santé réels et graves. Nous convenons fermement que les jeunes ne devraient pas utiliser de produits à base de tabac ou de nicotine. Nous estimons également que si vous fumez, vous méritez d'avoir accès à une gamme de produits à risques réduits qui pourrait vous aider à renoncer au tabac. »

ITCAN et sa société mère, BAT, ont sérieusement investi dans la recherche et la mise au point de produits moins nocifs et celles-ci entendent redoubler d'efforts dans ce domaine.

« La réalité est qu'en tant qu'entreprise de tabac et de nicotine, nous sommes aujourd'hui à la pointe de l'innovation en matière de réduction des dommages causés par les cigarettes, explique M. Silva. Jamais auparavant les fumeurs n'ont disposé d'autant d'options. Nous avons l'occasion de réduire considérablement les taux de tabagisme au Canada. »

La gamme d'ITCAN comprend déjà un large éventail de produits à nocivité réduite et propose désormais un produit de sevrage tabagique. L'entreprise souhaite continuer à innover et à offrir aux fumeurs canadiens de nouveaux moyens de réduire les risques pour leur santé ou de cesser complètement de fumer.

« Cette transformation ne se produira que si nous adoptons des approches novatrices et si nous reconnaissons que l'industrie du tabac peut également y jouer un rôle, ajoute M. Silva. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un monde sans fumée. Nous invitons donc les gouvernements et les organismes de santé publique à examiner attentivement leurs objectifs et à se demander ce qu'ils ont à perdre en nous rencontrant pour discuter des solutions qui rendront possible la réalisation de cet objectif. »

ITCAN est prête à collaborer avec les gouvernements et les organismes de santé publique pour amorcer une nouvelle ère de réduction des méfaits du tabac. En privilégiant l'innovation et en contribuant à la conception de produits à moindre risque, ITCAN croit qu'il est possible de réduire les taux de tabagisme de façon considérable.

« Nous demandons à tous les intervenants de faire fi des perceptions dépassées et d'oeuvrer ensemble à la réalisation de cet objectif commun. Grâce à un partenariat permanent et à un dialogue constructif, nous pouvons réaliser des progrès substantiels en matière de santé publique et ouvrir la voie vers un avenir plus sain », conclut M. Silva.

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Chez BAT, notre objectif est de créer Un Avenir Meilleur en construisant un monde sans fumée.

Notre vision est celle d'un monde sans fumée fondé sur des produits sans fumée où, à terme, les cigarettes appartiendront au passé. Un monde où les fumeurs sont passés de la cigarette à des alternatives sans fumée. Un monde où les fumeurs optent pour mieux.

