P&C Solution participera à l'AWE USA 2024 avec ses lunettes de réalité étendue alimentées par Snapdragon





SÉOUL, Corée du Sud, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- P&C Solution participera à l'Augmented World Expo 2024 aux États-Unis (AWE USA) pour présenter ses nouvelles lunettes améliorées METALENSE 2 au marché nord-américain.

Depuis sa création en 2010, l'AWE est devenu la plus grande exposition technologique de convergence virtuelle au monde; des entreprises des secteurs de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de réalité mixte s'y réunissent pour partager une expertise de pointe en matière de développement et les tendances contemporaines. P&C Solution participe à l'AWE USA chaque année depuis 2021, et cette année marque sa quatrième participation consécutive.

Les METALENSE 2 de P&C Solution intègrent la haute résolution QHD (2560*1440) et les micro OLED à haute luminosité, offrant un affichage lumineux et clair, résolvant ainsi la distorsion des écrans de contenu numérique et les vertiges possibles. « METALENSE 2 est le prochain produit de la gamme qui intègre les commentaires des utilisateurs sur le terrain, contribuant à optimiser les fonctionnalités essentielles pour les travailleurs de première ligne », a déclaré un représentant de P&C Solution.

METALENSE 2 est alimenté par une plateforme de réalité étendue Snapdragon® , qui renforce les capacités de suivi et de reconnaissance spatiale du nouvel appareil, ce qui réduit l'écart entre le monde physique et les espaces numériques.

En outre, METALENSE 2 a été nommé pour les Auggie Awards du meilleur dispositif porté à la tête à l'AWE USA cette année. P&C Solution a fait une remarque interne selon laquelle le simple fait qu'elle participe à l'exposition était une occasion de faire connaître l'excellence de METALENSE 2 et aussi une étape réussie vers la pénétration du marché américain.

L'AWE USA 2024 aura lieu à Los Angeles, en Californie, pendant trois jours, du 18 au 20 juin.

Snapdragon est une marque ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425529/P_C_Solution_METALENSE_2_photo.jpg

31 mai 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :