XCMG Machinery fait la démonstration de l'équipement de construction écologique et intelligent de prochaine génération à Xuzhou devant 1 200 invités de plus de 60 pays et régions





XUZHOU, Chine, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- Sur son terrain d'essai complet à Jia Wang, Xuzhou, en Chine, XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») a présenté ses dernières avancées avec plus de 200 produits dans 12 catégories de solutions d'équipement de construction écologique, complet et intelligent. Cet événement a permis de mettre en avant des solutions innovantes en matière de nouvelles énergies, y compris des modèles emblématiques tels que la pelleteuse XE1200GM et la chargeuse électrique XC968-EV, devant plus de 1 200 invités de plus de 60 pays et régions au cours du 6e Festival des clients.

L'entreprise a présenté une gamme puissante de machines conçues pour répondre aux exigences de la construction moderne, en mettant l'accent sur le développement durable. Ces machines représentent un pas important vers la réduction de l'empreinte carbone dans les industries lourdes.

La démonstration comprenait une combinaison efficace de bulldozers D360 et de bouteurs D200H à grande puissance pour la pose rapide de matériaux et le nivellement des routes. Elle a été complétée par des véhicules de transport isolés qui garantissent un asphaltage de qualité en maintenant la température pendant le transport. En outre, des rouleaux compresseurs sans pilote ont été utilisés pour le compactage, mettant en évidence les avancées de XCMG en matière de technologies de construction intelligentes numérisées.

Sur une zone de démonstration extérieure de 7 000 mètres carrés, XCMG a présenté un éventail de machines, notamment des grues, des excavateurs, des machines routières, des chargeurs, des machines utilitaires et des nacelles élévatrices.

Grues : La première grue tout-terrain hybride au monde certifiée CE et WVTA, la XCA60_EV, a été présentée. Elle offre des modes de fonctionnement plug-in, purement électrique et hybride, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation de 40 %. La XLC220-E, la plus grande grue sur chenilles électrique de Chine, affiche une capacité de levage remarquable de 220 tonnes. Avec seulement 2 heures de recharge en courant continu, elle peut effectuer des opérations de levage stables pendant 8 heures, ce qui réduit considérablement les coûts de carburant.

Machines d'excavation : XCMG a présenté une gamme de pointe de six catégories de machines d'excavation, couvrant l'exploitation forestière, la manutention, l'entretien des voies ferrées, le dragage des eaux de conservation, etc., offrant aux clients du monde entier une solution personnalisée « à guichet unique ».

Machines routières : le lancement de nouveaux produits dans cinq domaines clés comprend une nouvelle génération de bulldozers sérialisés, des équipements complets de construction routière de la série 5, une technologie numérique et intelligente, des équipements de construction à énergie nouvelle et un ensemble complet d'équipements de construction routière pour l'exploitation minière.

Chargeuses : XCMG présente de nouvelles chargeuses à pneus électriques, des chargeuses compactes, des chargeuses-pelleteuses et des chargeuses minières. La nouvelle chargeuse hybride permet d'économiser plus de 35 % de la consommation de carburant en moyenne, par rapport aux chargeuses conventionnelles fonctionnant au carburant. La plus grande chargeuse à entraînement électrique chinoise, la XC9350, réduit la consommation de carburant de 25 % et augmente l'efficacité du travail de 20 % par rapport aux chargeuses à entraînement hydraulique, ce qui la rend parfaitement adaptée au travail avec des camions miniers de 120 à 180 tonnes dans les mines à ciel ouvert.

Fraiseuses : XCMG a présenté une foreuse rotative dotée de trois modes de fonctionnement : hybride, plug-in et entièrement électrique. Sa technologie de double entraînement rotatif électrohydraulique, une première mondiale, est le point fort de ce lancement de produit.

Équipement de manutention aérienne : Pour la première fois, XCMG a introduit six modèles principaux de chariots élévateurs à flèche télescopique, élargissant la sélection à plus de 30 accessoires pour les utilisateurs. Ces accessoires peuvent être changés rapidement, ce qui permet une utilisation polyvalente d'une seule machine.

Pour en savoir plus sur les solutions de XCMG, rendez-vous sur http://en.xcmg.com/en-ap/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2425838/photo.jpg

31 mai 2024 à 01:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :