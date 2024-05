La confiance se redresse parmi les chefs d'entreprise européens, mais leurs perspectives sont meilleures en dehors de l'Europe





BRUXELLES, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- La confiance des PDG et des présidents de nombreuses grandes entreprises européennes a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022. Pourtant, les leaders de l'industrie sont nettement plus positifs quant aux perspectives commerciales de leur entreprise en dehors de l'Europe.

Le sondage The Conference Board Measure of CEO Confidencetm for Europe by ERT interroge les membres de la European Round Table for Industry (Table ronde des industriels européens ou ERT), qui regroupe les PDG et les présidents de certaines des entreprises industrielles et technologiques les plus connues d'Europe opérant dans le monde entier. Cette 14e édition de l'enquête semestrielle a évalué le sentiment de ces dirigeants d'entreprise sur des sujets tels que les perspectives économiques, les moyens de restaurer la compétitivité de l'Europe et la relation entre l'Europe et la Chine.

Dans l'ensemble, la confiance des entreprises (sur une échelle de 0 à 100) s'est améliorée, passant d'une confiance relativement pessimiste de 42 il y a six mois à une confiance prudemment optimiste de 58 au premier semestre 2024. Cette confiance croissante est principalement liée à un sentiment plus positif autour des conditions économiques à court terme.

Le Dr Ilham Kadri, PDG de Syensqo et président du comité de l'ERT sur la compétitivité et l'innovation, a déclaré : « Les attentes semblent désormais prendre en compte les nouvelles réalités plus difficiles de l'Europe. Sur cette base, nous constatons un regain de confiance. Toutefois, il est important de voir ce rebond pour ce qu'il est. Bien que les dirigeants soient optimistes quant à l'investissement et à l'embauche de leur entreprise en dehors de l'Europe, ces attentes sont beaucoup moins brillantes au sein du continent. »

« En tant que lieu d'affaires, l'Europe semble être sur la voie d'un déclin relatif. Les résultats de cette enquête font écho aux sentiments exprimés à maintes reprises par les dirigeants d'entreprises de toutes tailles, dans toute l'UE. Les prochains dirigeants européens devront s'efforcer de renverser la tendance en plaçant la compétitivité au centre du programme de travail d'ici à 2030. »

Les relations entre la Chine et l'Europe vues des deux côtés

La question de la compétitivité décroissante de l'Europe doit également être considérée sous l'angle de ses relations changeantes avec la Chine. Cette dernière édition de l'enquête comprenait un certain nombre de questions spéciales portant sur la qualité et les points de friction des relations entre l'Europe et la Chine. Les répondants s'attendent à ce que cette relation critique reste compliquée dans un avenir prévisible.

La majorité des chefs d'entreprise européens (54 %) estiment que les relations avec la Chine devraient s'aggraver au cours des trois prochaines années, tandis que seulement 7 % d'entre eux s'attendent à une amélioration (39 % n'anticipent aucun changement). Parallèlement, les PDG de multinationales occidentales basées en Chine ont également été interrogés au cours de la même période par le Conference Board. Ils sont un peu plus optimistes quant à l'avenir des relations entre l'UE et la Chine : 35 % s'attendent à ce que la relation s'aggrave, 19 % prévoient une amélioration et 45 % ne prévoient aucun changement.

Les PDG estiment que les relations entre la Chine et les États-Unis influenceront profondément celles entre la Chine et l'Europe. L'enquête indique que 54 % des PDG européens considèrent les relations sino-américaines comme l'un des cinq principaux points de friction des relations entre l'UE et la Chine. Une proportion presque identique de PDG basés en Chine (52 %) sont d'accord avec cette conclusion. La surcapacité industrielle de la Chine est également considérée comme un point de friction majeur par 54 % des PDG européens et par 77 % des PDG basés en Chine.

Les répondants européens ont cité d'autres facteurs pour expliquer ces tensions, notamment les mesures de derisking prises par l'Europe à l'égard de la Chine, la domination chinoise sur les matières premières critiques et le commerce, ainsi qu'un terrain de jeu équitable à l'échelle mondiale dans les principales industries de transition verte.

Vue du sol chinois, la relation entre la Chine et la Russie est la première cause de friction : 80 % des PDG basés en Chine la citent comme l'un des cinq principaux points de friction entre les deux régions.

Jacob Wallenberg, président d'Investor AB et président du Comité de l'ERT pour le commercer et l'accès aux marchés, a déclaré : « Le climat actuel d'escalade entre les États-Unis et la Chine ajoute de nouvelles couches de complexité au commerce mondial. L'Europe devrait avoir son propre mot à dire en matière de commerce, en s'efforçant de créer un pied d'égalité et de renforcer la compétitivité européenne. Pour les futurs dirigeants de l'UE, l'un des défis immédiats sera de réussir à calibrer la politique commerciale de l'UE de sorte à pouvoir composer avec les tensions géopolitiques. »

L'amélioration de la réglementation de l'UE est le plus grand levier pour restaurer la compétitivité

Quels que soient les secteurs et la taille des entreprises, la communauté des affaires d'Europe exhorte ses dirigeants politiques non seulement à accorder bien plus d'importance à la perte de compétitivité croissante de l'Europe, mais aussi à reconnaître l'ampleur de la menace qu'elle pose à la prospérité et à la pertinence mondiale du continent. Après les élections européennes, les dirigeants devront s'efforcer de mettre en oeuvre un changement progressif des politiques, et ils devront le faire d'une manière qui a un impact rapide et réel.

Lorsqu'on leur a demandé de souligner les stratégies à fort impact que pourraient adopter les dirigeants de l'UE pour restaurer sa compétitivité, 91 % des PDG ont indiqué que l'amélioration et la simplification de l'environnement réglementaire de l'UE seraient le levier politique le plus efficace. Cette conclusion fait écho aux résultats de l'enquête de l'automne 2023, dans laquelle les PDG étaient quasi unanimes pour dire qu'une réglementation complexe et incohérente est le principal facteur de risque qui entrave la compétitivité européenne.

Près des trois quarts des PDG (73 %) estiment que les mesures visant à faire progresser l'intégration du marché unique ont un impact positif substantiel sur la compétitivité de l'Europe, ce qui correspond parfaitement à l'appel récent d'Enrico Letta à approfondir le marché unique. En outre, les répondants ont souligné la promotion de l'innovation et du leadership technologique : 71 % des PDG estiment qu'une action européenne plus poussée dans ce domaine aurait un impact positif sur la compétitivité de l'Europe. Ce message devra être clairement entendu lorsque les dirigeants de l'UE discuteront du prochain programme-cadre pour la recherche et l'innovation. Permettre à l'industrie d'accélérer les progrès relatifs aux objectifs climatiques (63 % des PDG), et mettre en place les conditions de la transformation numérique (56 % des PDG) complètent la liste des cinq principales mesures à prendre pour les dirigeants de l'UE.

Légitime défense : Les dirigeants européens ne font pas assez pour assurer les capacités de défense du continent

Lorsqu'on a interrogé les PDG européens sur la capacité de l'Europe à se défendre contre les agressions, aucun d'entre eux n'a déclaré être « très convaincu » que les dirigeants européens en faisaient assez pour s'assurer que le continent dispose de capacités de défense suffisantes. Seuls 4 % des répondants se sont dits « convaincu ». Au lieu de cela, la grande majorité des PDG (79 %) déclarent qu'ils ne sont « pas convaincu » ou « pas du tout convaincu ». Parmi les autres répondants, 16 % ont une position « neutre » sur la question, et 4 % disent qu'ils « ne savent pas ».

Ce résultat fait écho aux conclusions de la dernière enquête Eurobaromètre**, dans laquelle les citoyens considèrent la sécurité et la défense comme la priorité absolue de l'UE pour les cinq prochaines années.

« Même si nous devrions nous réjouir que la confiance soit revenue parmi les PDG européens, nous avons constaté pour la première fois que le manque de confiance des PDG à l'égard des perspectives commerciales en Europe et en dehors de l'Europe s'était considérablement creusé, a déclaré Sara Murray, directrice générale internationale, The Conference Board.

« En ce qui concerne les investissements en capital, l'emploi et les ventes, les PDG affichent beaucoup moins d'optimisme pour les perspectives en Europe que pour celles à l'étranger. Les PDG sont convaincus que les obstacles de l'Europe sont dus à une réglementation encombrante, à l'incapacité d'intégrer pleinement le marché unique et à la timidité du leadership technologique. Alors que les tensions avec la Chine devraient s'aggraver et que les capacités de défense de l'Europe se resserrent, les nouveaux décideurs politiques européens ont des défis très importants à relever. »

À propos de l'enquête

Depuis 2020, le Conference Board et l'ERT collaborent pour mesurer la confiance des PDG envers l'Europe. La mesure est basée sur les résultats de trois questions d'enquête sur : 1) les conditions commerciales et économiques actuelles ; 2) les conditions dans six mois ; et 3) les perspectives pour les secteurs d'activité des répondants. Le Conference Board mène cette enquête chaque trimestre aux États-Unis depuis 1976. L'enquête est menée deux fois par an en Europe.

En plus de la mesure de la confiance, les PDG et les présidents évaluent également les perspectives de leur propre entreprise par le biais de questions sur l'emploi, les ventes et l'investissement en capital, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe. L'ERT répond à ces questions d'enquête depuis le second semestre 2017. Chaque enquête inclut des questions spéciales d'importance actuelle.

La dernière enquête a été menée du 3 au 25 avril 2024 auprès de 57 membres de l'ERT. Cinquante-six ont répondu aux questions régulières, ce qui a donné un taux de réponse de 98 %. Au moins 55 de ses membres ont répondu aux questions spéciales. L'enquête Measure of CEO Confidence a été menée en Chine du 9 au 26 avril auprès de 42 PDG et cadres supérieurs. Le taux de réponse a été de 72 %.?

