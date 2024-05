À l'occasion de l'Expo-sciences pancanadienne 2024, à Ottawa, 230 élèves canadiens se sont partagé 1,3 million de dollars en bourses d'études et prix





Être curieux porte ses fruits. C'est le principal message qui ressort de l'Expo-sciences pancanadienne 2024, le plus important événement annuel STIM du Canada auprès des jeunes qui s'est tenu à Ottawa cette semaine. Ce soir, près de 900 personnes ont assisté à la cérémonie de remise des prix au cours de laquelle 230 élèves d'un océan à l'autre du pays se sont partagé plus de 1,3 million de dollars en bourses et prix. Le Prix Meilleur projet de la catégorie Découverte a été décerné à Ann Wang (Vancouver) pour son projet Eradicating Cystic Fibrosis Biofilms by a Novel Non-Toxic, Multi-Pathway Salicylate Therapy, tandis que le Prix Meilleur projet de la catégorie Innovation a été attribué à Angela Cao (Vancouver) pour son projet S2S : AI-Powered Translation Between Sign and Spoken Languages.

« Félicitations aux finalistes qui ont partagé leurs découvertes et leurs innovations cette semaine. Chaque élève qui stimule sa curiosité et développe un projet devrait être célébré, a déclaré Reni Barlow, directeur général de Sciences jeunesse Canada, l'organisme organisateur de l'événement. Les prix et les bourses reconnaissent ceux qui osent poser des questions difficiles et s'attaquer à des problèmes tout aussi difficiles. Ces grands gagnants continuent d'inspirer et de souligner le potentiel des jeunes de développer des solutions innovantes pour relever les défis de demain. C'est ce qui nous motive à faire ce que nous faisons. »

Voici les élèves qui ont retenu l'attention des quelque 250 juges et remporté les honneurs :

Prix du meilleur projet

Meilleur projet, catégorie Découverte

Ann Wang de la région métropolitaine de Vancouver, Colombie-Britannique, pour son projet Eradicating Cystic Fibrosis Biofilms by a Novel Non-Toxic, Multi-Pathway Salicylate Therapy.

Meilleur projet, catégorie Innovation

Angela Cao de la région métropolitaine de Vancouver, Colombie-Britannique, pour son projet S2S: AI-Powered Translation Between Sign and Spoken Languages.

Prix platine - Découverte

Meilleur projet, niveau junior (7e et 8e années)

Sarah Bykewich d'Edmonton, Alberta, pour Electroculture.

Meilleur du cycle intermédiaire (9e et 10e années)

Tanvir Mundra de la région métropolitaine de Vancouver, Colombie-Britannique, pour son projet Revving Resources: Harnessing Soap Nut Greywater for Sustainable Plant Growth.

Prix platine - Innovation

Meilleur projet, niveau junior (7e et 8e années)

Evan Budz de Bay Area, Ontario, pour son projet Virtual Lifeguard: A Novel AI Approach to Drowning Prevention.

Meilleur projet, niveau intermédiaire (9e et 10e années)

Kathy Han de Saskatoon, Saskatchewan, pour son projet Designing Biomimetic Nanovesicles for Cancer Treatment.

L'Expo-sciences pancanadienne 2024 à Ottawa a mis en vedette 385 finalistes, élèves de la 7e à la 12e année, qui ont présenté 342 projets, attirant plus de 7?000 visiteurs et plus de 10?000 internautes. L'Expo-sciences pancanadienne et l'Expo STIM se poursuivront sur place à l'Université Carleton le vendredi 31 mai, jusqu'à 14 h 30 HAE. Les projets demeureront accessibles en ligne après l'événement.

La 63e édition de l'Expo-sciences pancanadienne est prévue à l'Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, du 1er au 6 juin 2025.

Le public est invité à rencontrer les lauréates et lauréats des prix Meilleur projet et Platine, le vendredi 31 mai à 9 h 30, HAE, dans l'immeuble de l'athlétisme de l'Université Carleton. Le panel de discussion sera également diffusé en direct à :

https://link.youthscience.ca/CWSF24-Meet-Winners.

Les membres des médias sont également invités à participer.

Pour les entrevues avec les gagnantes et les gagnants au cours de la semaine du 3 juin 2024, nous invitons les médias à contacter Dalia Esposito à [email protected].

Les photos et les vidéos de l'ESPC sont disponibles ici : Photos et vidéos de l'ESPC 2024. La liste complète des récipiendaires des prix de l'Expo-sciences pancanadienne est disponible à cwsf.youthscience.ca.

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada permet à tous les jeunes Canadiens de nourrir leur curiosité en s'ouvrant à la découverte et à l'innovation en créant des projets STIM. Créé en 1966, l'organisme de bienfaisance enregistré s'acquitte de sa mission en déployant des programmes nationaux, comme monEspaceSTIM, le Réseau national d'expositions STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo STIM, la délégation d'Équipe Canada lors d'événements internationaux et Éducasciences, des ateliers de perfectionnement professionnel destinés aux enseignantes et enseignants. Grâce à ces programmes, SJC apporte un soutien direct à plus de 500?000 élèves qui produisent chaque année des projets STIM. Pour plus d'information, visitez youthscience.ca/fr.

