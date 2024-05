XCMG demeure en troisième position sur la liste des fabricants d'AccessM20 pour son impressionnante augmentation annuelle de 41,9 % en 2023





XUZHOU, Chine, le 31 mai 2024 /CNW/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») a maintenu sa solide position parmi les trois premiers de la liste des fabricants mondiaux d'équipement d'accès sur la liste d'AccessM20 en termes de revenus pour l'année 2023. XCMG continue d'être le leader de l'industrie des plateformes de travail élévatrices mobiles en Asie avec sa gamme complète et intégrée de solutions, et améliore constamment son portefeuille de produits, en tirant parti de plus de six décennies d'expérience dans la technologie

XCMG a généré environ 1,502 milliard de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 41,9 % par rapport à 2022, en raison des ventes mondiales de ses modèles de pompe à béton montée sur camion et de treuils autopropulsés. Ces produits sont maintenant exportés dans plus de 60 pays et régions. En particulier, le monte-charge télescopique XGS70K, livré en Europe, est maintenant la plateforme de travail élévatrice la plus haute d'Europe.

Avec un portefeuille de plus de 100 modèles, XCMG a réalisé des progrès importants sur le marché des plateformes de travail élévatrices, en offrant des plateformes élévatrices à ciseaux (de 4 à 32 m), des plateformes élévatrices à bras articulé (de 12 à 48 m) et des plateformes élévatrices télescopiques (de 16 à 70 m). De plus, XCMG s'est aventurée dans des produits spécialisés, y compris des nacelles à chenilles et à pince, des modèles propres aux chantiers navals et des appareils à ventouse de levage pour verre.

Répondant au besoin de polyvalence, les plateformes élévatrices à mât vertical de XCMG (8 à 12 m) excellent dans les mouvements verticaux et horizontaux, ce qui est idéal pour les espaces clos. Les fourches télescopiques de l'entreprise, offertes dans des modèles agricoles, généraux, robustes et rotatifs avec options à carburant ou électriques, s'étendent sur 21 modèles. Ces fourches offrent des hauteurs de levage de 6 à 25 mètres et des capacités de levage de 2,5 à 23 tonnes, reconnues pour leur sécurité, leur efficacité, leur adaptabilité et leur facilité d'entretien.

En Chine et au Mexique, XCMG a lancé quatre usines intelligentes avancées, équipées de machines de production automatisées étendues et de flux de processus rigoureux pour les plateformes de travail élévatrices mobiles. L'entreprise a établi un système complet d'essai et d'inspection à trois niveaux pour les composants, les sous-systèmes et les machines entières.

Grâce à des améliorations intelligentes et numériques, XCMG a été le fer de lance de l'industrie grâce à sa capacité de fabrication intelligente à processus complet, avec un taux d'automatisation impressionnant de 72 %. Cette initiative a considérablement amélioré la qualité des produits, avec un temps d'exploitation moyen sans défaillances dépassant 1 200 heures.

Au cours des derniers mois de 2024, XCMG devrait élargir sa gamme de produits à mâts verticaux avec les modèles XGR08, XGR08J, XGR10J et XGR12J récemment lancés, avec des hauteurs de travail de 8 à 12 mètres, et des options avec ou sans flèche.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses derniers modèles, veuillez consulter le site https://www.xcmgglobal.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2426685/XGR08_signature_MEWP_models_launched_XCMG.jpg

SOURCE XCMG Machinery

31 mai 2024 à 00:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :