La nouvelle étude de Morinaga Milk soutient la supériorité de ses souches de bifidobactéries humaines résidentielles (HRB) dans le métabolisme des précurseurs de toxines dans l'intestin





Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), l'une des principales sociétés japonaises de produits laitiers, annonce une découverte révolutionnaire dans la recherche fondamentale sur les bifidobactéries humaines résidentielles (HRB). Grâce à une collaboration conjointe avec l'Université de Kyoto, l'étude a découvert qu'un type spécifique de bifidobactéries vivant dans l'humain, également connu en tant que HRB, a la capacité de convertir les précurseurs d'un composant potentiellement nocif en un métabolite bénéfique. L'équipe de recherche a découvert une voie métabolique précédemment inconnue utilisée par les espèces HRB, convertissant l'indole, un composé potentiellement nocif, en acide indole-3-lactique (ILA), un métabolite immunomodulateur. Les résultats, publiés dans la prestigieuse revue Gut Microbes le 5 mai 2024, soulignent les capacités uniques de HRB en tant que probiotiques supérieurs.

Contexte de l'étude

L'étude s'est concentrée sur l'indole, un composé produit par certaines bactéries intestinales, qui est métabolisé dans le foie et converti en sulfate d'indoxyle, une toxine urinaire typique. Lorsque la fonction rénale est altérée, l'indole et le sulfate d'indoxyle peuvent s'accumuler dans le sang, entraînant des problèmes de santé potentiels, tels que la progression du dysfonctionnement rénal. La formation d'indole, dérivé du tryptophane, un acide aminé essentiel pour l'humain, peut entraîner des effets nocifs inévitables et poser d'importants problèmes de santé. En collaboration avec l'université de Kyoto, la nouvelle étude de Morinaga Milk visait à déterminer si les souches de HRB pouvaient réduire la concentration d'indole et le transformer en métabolite bénéfique, et à comprendre le mécanisme sous-jacent.

Des résultats novateurs soutiennent la supériorité des HRB

Réduction de la concentration d'indole : l'étude révèle qu'un type spécifique de bifidobactéries vivant dans l'humain, y compris les souches HRB de Morinaga Milk telles que Bifidobacterium longum BB536, B. breve M-16V, B. breve MCC1274, et B. infantis M-63, réduisait de manière significative la concentration d'indole produite par Escherichia coli, un producteur d'indole connu (figure 1). Conversion de l'indole en tryptophane (Trp) et en indole-3-lactate (ILA) : l'étude démontre que certaines souches bifidobactériennes, y compris les souches HRB de Morinaga Milk, peuvent convertir l'indole en tryptophane (Trp) et en indole-3-lactate (ILA) (figure 2). Alors que le tryptophane est un acide aminé nécessaire, l'ILA a été identifié comme un composé immunomodulateur qui soutient la santé immunitaire intestinale et systémique. Cette découverte marque une étape importante dans la compréhension de la façon dont les bactéries intestinales bénéfiques peuvent transformer les substances nocives en composés qui favorisent la santé. Élucidation des voies métaboliques : l'étude a identifié une nouvelle voie métabolique microbienne impliquant la sous-unité tryptophane synthase ? (TrpB) et la lactate déshydrogénase aromatique (ALDH) dans le processus de conversion (figure 3). Les chercheurs ont confirmé que certaines souches bifidobactériennes, y compris les souches HRB de Morinaga Milk, peuvent transformer efficacement l'indole exogène en ILA et Trp. Cette élucidation de la voie métabolique fournit une compréhension détaillée des processus biochimiques impliqués, mettant en évidence les mécanismes sophistiqués par lesquels les bifidobactéries contribuent à la santé intestinale. Présence exclusive dans les HRB : une étude approfondie dans la base de données génomiques de 11 943 souches bactériennes a révélé que la cooccurrence des gènes trpB et aldh est exclusive aux espèces HRB. Cette spécificité souligne le potentiel probiotique unique de ces bifidobactéries dans les applications de santé humaine. L'analyse génomique souligne le caractère distinctif des HRB, les désignant comme les seules capables d'effectuer ces transformations bénéfiques.

Implications pour la santé

Ces résultats mettent en relief le potentiel des souches HRB, telles que celles commercialisées par Morinaga Milk, pour atténuer les effets nocifs de l'indole en le convertissant en ILA bénéfique. Cette nouvelle fonction des bifidobactéries met en évidence leurs effets bénéfiques sur l'humain, où l'indole et ses métabolites présentent des effets néfastes potentiels sur la santé des personnes présentant des risques élevés d'insuffisance rénale chronique. De plus, la conversion de l'indole en tryptophane et en ILA suggère également des implications plus larges pour la santé intestinale globale. Le tryptophane est essentiel à la synthèse des protéines et sert de précurseur à la sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur et le bien-être général. Avec ses propriétés immunomodulatrices, la production d'ILA soutient davantage le système immunitaire, suggérant des potentialités de santé supplémentaires des HRB en tant que probiotiques. Ces résultats fournissent des informations précieuses sur les raisons pour lesquelles les espèces HRB prospèrent dans l'appareil intestinal humain et maintiennent une relation symbiotique avec l'hôte.

Engagement continu en faveur de la recherche sur les HRB

Morinaga Milk Industry renouvelle son engagement à faire progresser notre compréhension des HRB et de leurs bienfaits pour la santé. Cette découverte témoigne de notre engagement envers la recherche innovante et le développement de produits probiotiques de haute qualité, soutenus scientifiquement, qui contribuent à la santé et au bien-être humains. Nos efforts de recherche en cours visent à découvrir encore plus de façons dont les souches HRB peuvent bénéficier à la santé humaine, renforçant ainsi notre position de leader dans le domaine des probiotiques.

Se tourner vers un avenir meilleur

Dans le cadre de la vision décennale du Morinaga Milk Group, la société vise à atteindre un ratio de ventes à l'étranger de 15 % ou plus d'ici l'exercice se terminant en mars 2029. La société poursuivra ses efforts pour développer et fournir des probiotiques HRB efficaces avec un niveau plus élevé de sécurité et de qualité, visant ainsi à renforcer ses ventes de probiotiques sur le marché mondial pour aider à atteindre cet objectif.

À propos de Morinaga Milk Industry

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. est un chef de file des produits laitiers au Japon, avec plus d'un siècle d'histoire dans l'exploitation des propriétés nutritionnelles des produits laitiers et des ingrédients fonctionnels. Morinaga Milk est également un fabricant mondial de probiotiques qui excelle dans les technologies innovantes et offre une gamme premium de probiotiques et d'ingrédients fonctionnels dans le monde entier. Depuis les années 1960, Morinaga Milk effectue des recherches sur la sécurité, les avantages fonctionnels pour la santé et les mécanismes d'action des bifidobactéries probiotiques afin de mieux comprendre leur rôle dans le maintien de la santé humaine. Pour plus d'informations sur les bifidobactéries humaines résidentielles de Morinaga, veuillez visiter https://morinagamilk-ingredients.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2024 à 23:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :