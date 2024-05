Parse Biosciences lance la plateforme d'analyse de données Trailmaker pour simplifier le séquençage de cellules uniques





Parse Biosciences, l'un des principaux fournisseurs de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Trailmakertm, sa plateforme cloud conviviale conçue spécialement pour l'analyse des données de cellules uniques. Rapide, évolutive et capable de fournir une analyse de bout en bout, Trailmaker élimine les obstacles habituels à l'analyse, transformant rapidement les données de cellules uniques en informations biologiques.

Le séquençage de l'ARN d'une seule cellule (scRNA-seq) offre aux chercheurs un aperçu complet des systèmes biologiques et trouve des applications dans divers domaines tels que la biologie du développement, l'oncologie et l'immunologie. À mesure que l'adoption du scRNA-seq se généralise et que la taille des expériences évolue, on observe un besoin croissant de disposer de méthodes d'analyse des données accessibles qui permettent aux chercheurs d'obtenir facilement des informations biologiques.

« L'analyse traditionnelle des données sur les cellules individuelles présente un certain nombre de difficultés, notamment le traitement, la visualisation, l'intégration et l'interprétation des données, ainsi qu'une pénurie de spécialistes capables de traiter les données », a déclaré Charlie Roco, cofondateur et CTO de Parse Biosciences. « Notre objectif vise à rendre la recherche sur les cellules uniques plus facile, plus rentable et plus évolutive. Avec Trailmaker, n'importe quel scientifique peut traiter et analyser ses données unicellulaires facilement, ce qui lui permet de tirer plus rapidement des enseignements de ses expériences et de ses projets ».

Trailmaker peut prendre des fichiers de séquençage non traités (FASTQ) générés par les kits Evercode Whole Transcriptome et fournir des visualisations de données en aval et des données prêtes à être publiées en de simples clics, sans avoir besoin d'une seule ligne de code.

La nouvelle plateforme est la conséquence directe de l'acquisition de Biomage au début de l'année 2024. Déjà utilisée par plus de 4 500 chercheurs, la plateforme d'analyse de données, améliorée et rebaptisée, est désormais officiellement disponible gratuitement pour les clients de Parse Biosciences et tous les chercheurs universitaires.

Parse Biosciences présentera les fonctionnalités de Trailmaker lors de la réunion de la Société européenne de génétique humaine qui se tiendra cette année à Berlin, en Allemagne, du 1er au 5 juin.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l'usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice créée à l'université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée dans près de 2 000 laboratoires à travers le monde. Son portefeuille de produits en pleine expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Capture et un outil logiciel pour l'analyse des données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34?000 pieds carrés (plus de 3?000 m²) et un laboratoire de pointe.

30 mai 2024 à 20:10

