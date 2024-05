AVIS AUX MÉDIAS - Dépôt du rapport final sur le projet structurant de l'est





Séance de breffage technique

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) invite les représentants des médias à participer à une séance de breffage technique au sujet du rapport final sur le projet structurant de l'est (PSE).

À cette occasion, Marc Dionne, directeur de projet PSE à l'ARTM, présentera les conclusions du rapport et sera disponible pour répondre aux questions des journalistes. La séance de breffage technique se tiendra également en compagnie de Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Cet événement aura lieu :

Date : 31 mai 2024



Heure : 11 h à 12 h



Lieu : En virtuel, cliquez ici pour rejoindre la réunion

30 mai 2024 à 20:00

