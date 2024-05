Déclaration - Le ministre Anandasangaree accueille favorablement le rapport de la représentante spéciale du ministre





OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant le rapport de la représentante spéciale du ministre sur la création d'un poste d'ombudsman pour les droits des Autochtones et des droits de la personne :

« Je tiens à remercier sincèrement Jennifer Moore Rattray pour le travail acharné qu'elle a accompli en vue de la réalisation du Rapport final sur l'Appel à la justice 1.7. Depuis sa nomination en janvier 2023 en tant que représentante spéciale du ministre, elle a rencontré plus de 600 personnes représentant plus de 125 gouvernements et organisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis et autres organisations autochtones. Ces rencontres ont contribué à orienter son travail, et j'exprime ma gratitude à tous ceux et celles qui y ont participé.

L'Appel à la justice 1.7 encourage les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, en partenariat avec les peuples autochtones, à établir un mécanisme pour résoudre les plaintes concernant les droits des Autochtones et les droits de la personne.

Je me réjouis du fait que les recommandations de la représentante spéciale du ministre visent à reconnaître et à soutenir la diversité des cultures, des langues et des traditions autochtones dans la création d'un poste d'ombudsman des droits des Autochtones et des droits de la personne. Ces perspectives permettront d'orienter les discussions ultérieures sur la manière de mettre en oeuvre l'appel à la justice 1.7 en collaboration avec des partenaires autochtones et d'autres partenaires, en veillant à ce que les priorités et les perspectives des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones, des familles et des survivantes demeurent au coeur de tous les travaux collaboratifs que nous menons pour mettre fin à la crise nationale.

Nous devons continuer à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires, pour répondre aux appels à la justice prévus dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Cette collaboration permettra de construire un avenir où tous les Autochtones sont en sécurité, peu importe où ils résident. Aujourd'hui, nous nous rapprochons d'un pas vers cet objectif. Il reste encore beaucoup à faire. »

