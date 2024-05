Clara Gutsche remporte le 14e Prix de photographie Banque Scotia





TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Clara Gutsche de Montréal, Québec remporte le 14e Prix de photographie Banque Scotia.

En remportant cette prestigieuse récompense, Gutsche recevra une bourse de 50 000 $, fera une exposition solo durant le Festival de photo CONTACT Banque Scotia de 2025 et verra un recueil de ses oeuvres distribué dans le monde entier par Steidl, éditeur de renommée internationale.

« Bravo à Clara Gutsche, lauréate du 14e Prix de photographie Banque Scotia, souligne Laura Curtis Ferrera, cheffe du marketing à la Banque Scotia. Par son point de vue photographique qui est unique et évocateur, Clara explore la profondeur des relations personnelles et le point de rencontre entre la culture et les paysages urbains. La Banque Scotia est fière d'avoir créé ce prix qui appuie et élève l'expression artistique de Canadiens et Canadiennes qui racontent des histoires, au pays et dans le monde entier. »

En soulignant l'oeuvre d'artistes à mi-carrière ou aguerris, le Prix de photographie Banque Scotia permet aux Canadiens de se familiariser avec l'art photographique et d'être sensibilisés aux enjeux et aux éléments moteurs de notre temps. Il a été créé conjointement par la Banque Scotia et le photographe canadien Edward Burtynsky, dans le but de propulser la carrière d'artistes à l'échelle nationale et internationale.

« Clara Gutsche se consacre à l'art photographe classique, explique Edward Burtynsky, cofondateur du Prix de photographie Banque Scotia et président du jury. Elle s'intègre tranquillement à une communauté, puis avec son regard doux et bienveillant, elle en révèle le caractère dans ses photographies. Quel plaisir nous aurons à voir son oeuvre dans une exposition et un livre! »

Nicolas Baier de Montréal, Québec et Thaddeus Holownia de Sackville, Nouvelle-Écosse les finalistes, recevront chacun une bourse de 10 000 $. Les candidates et candidats au Prix de photographie Banque Scotia 2024 sont issus d'une recherche annuelle d'excellence menée dans tout le Canada. Ce sont des pairs qui font les évaluations à chaque étape du processus de sélection et de prise de décision, et les candidates et candidats doivent répondre aux critères d'admissibilité établis.

Voici les membres du jury du Prix de photographie Banque Scotia 2024 :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Stéphane Aquin, directeur du Musée des beaux-arts de Montréal

Andrea Kunard , conservatrice associée de la photographie, Musée des beaux-arts du Canada

, conservatrice associée de la photographie, Musée des beaux-arts du Gaëlle Morel, conservatrice au Toronto Image Centre (TIC)

Les oeuvres de Ken Lum, lauréat du Prix de photographie Banque Scotia de 2023, seront en vedette dans une exposition solo au Toronto Image Centre du 9 mai au 3 août 2024.

