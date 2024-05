WestJet Encore et l'ALPA concluent une entente de principe, évitant ainsi le lock-out et la perturbation du service d'Encore





L'entente sera soumise à un scrutin de ratification

CALGARY, AB, le 30 mai 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de principe avec l'Air Line Pilots Association, International (ALPA), qui représente les pilotes de WestJet Encore, concernant la deuxième convention collective entre les organisations. L'entente permet d'éviter un arrêt de travail, et les deux parties attendent le deuxième vote de ratification qui sera soumis aux membres.

Hier soir, à la suite de l'émission d'un avis de lock-out, l'ALPA et WestJet sont retournées à la table de négociation. À la suite de discussions difficiles, mais constructives, une résolution en temps opportun a été obtenue, dans le but commun d'éviter la perturbation des activités de WestJet Encore et des plans de voyage de nos invités.

« L'entente de principe que nous avons conclue aujourd'hui représente une offre juste et durable, qui cadre mieux avec les priorités clés identifiées par l'ALPA, tout en adhérant fermement aux paramètres financiers qui établissent une base essentielle dans l'entente initiale », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. « Bien que nous soyons heureux d'avoir conclu une entente, nous sommes conscients de l'impact et de l'incertitude d'un avis de lock-out sur nos invités et nos employés. « Bien que notre priorité absolue demeure de respecter notre engagement envers nos invités, grâce à un service aérien abordable, nous ne pouvons pas faire de compromis sur ce qui est raisonnable et nous devons protéger les emplois futurs de tous les employés du Groupe WestJet; et je suis convaincu que notre entente atteint cet objectif. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

30 mai 2024 à 18:48

