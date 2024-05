Pudgy Penguins et Mythical Games s'associent pour créer un jeu vidéo mobile AAA





Pudgy Penguins , la société de développement de marques à l'origine de la série de personnages Pudgy Penguins mondialement reconnus, et le studio de nouvelle génération de technologie de gaming Mythical Games ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à créer un jeu vidéo mobile unique sur le Web3. Ce partenariat réunit les créateurs des personnages mondialement connus des Pudgy Penguins et le studio de gaming à l'origine de deux des jeux les plus populaires sur la blockchain, NFL Rivals et Blankos Block Party.

Des informations détaillées de ce prochain jeu développé en collaboration avec Mythical Games ont été annoncées lors de Consensus 2024. Le prochain jeu mobile sera un jeu vidéo immersif qui s'inspirera de l'histoire et de l'humour qui ont rendu les Pudgy Penguins si populaires, couplé à la qualité AAA, à la jouabilité et à l'accessibilité synonymes du titre NFL Rivals de Mythical Games. Le nouveau jeu devrait être lancé sur la plateforme Mythical en 2025, qui accueille NFL Rivals et compte plus de 5 millions de joueurs, et la chaîne Mythos (MYTH), qui compte plus d'un million de portefeuilles actifs.

« Dans le gaming, le Web3 évolue rapidement, mais une chose n'a pas changé, c'est que le gaming a besoin d'être alimenté par de solides communautés et des jeux de qualité », a déclaré John Linden, CEO de Mythical Games. « Pudgy Penguins est le seul projet Web3 à s'être véritablement démocratisé grâce à ses incroyables partenariats avec Walmart et Target et à la croissance rapide de son public sur les réseaux sociaux. C'est avec un grand enthousiasme que nous allons combiner leurs efforts à un jeu qui sera joué par des millions de personnes. Construire ce jeu avec Mythical Games sur la plateforme Mythical et Mythos Chain, déjà utilisée par des millions de consommateurs, va être un facteur majeur pour faire progresser le Web3 auprès des consommateurs grand public ».

Luca Netz, CEO de Pudgy Penguins, a déclaré : « Lorsque nous avons décidé de créer un jeu Pudgy Penguins AAA « mobile d'abord » sur la blockchain en collaborant avec Mythical Games, c'est quelque chose qui m'a enthousiasmé. Notre stratégie de croissance qui a atteint des millions de personnes, associée à l'expérience et au succès de Mythical Games dans le domaine du gaming, est une réussite pour une telle entreprise. Nous sommes impatients de montrer à la communauté Pudgy Penguins ce qui l'attend et sollicitons ses commentaires à mesure que le développement s'accélèrera ».

Avant la sortie du jeu, les détenteurs de Pudgy Penguins auront droit à un contenu exclusif, à des images en avant-première et pourront participer à l'élaboration d'éléments essentiels du jeu. Le jeu est conçu pour attirer la communauté des Pudgy Penguins ainsi que le marché du gaming au sens large afin de développer davantage la marque et l'éthique des Pudgy Penguins.

Avant le lancement du jeu en 2025, les joueurs intéressés peuvent rejoindre Pudgy Penguins Discord et suivre les comptes Twitter/X de Pudgy Penguins ( @pudgypenguins ) et Mythical Games ( @playmythical ) pour se tenir au courant de ce prochain jeu.

À propos de Pudgy Penguins

Pudgy Penguins se consacre à rendre le Web3 accessible à tous en créant des produits innovants qui permettent une facile intégration. L'accent mis sur l'autonomisation de la communauté et la sensibilisation à la marque a fait de Pudgy Penguins un leader dans l'espace Web3, tout en perturbant la sphère traditionnelle du Web2 et de la vente au détail. Elle s'est engagée à influencer le consommateur de tous les jours et à construire l'avenir du Web3.

En savoir plus sur le site https://www.pudgypenguins.com/

À propos de Mythical Games

Reconnu par Fast Company's World Changing Ideas 2021 et récemment Best Startup Employers (2024) par Forbes, Mythical Games est un éditeur de jeux vidéo de nouvelle génération qui crée des jeux de niveau mondial et donne aux gamers la possibilité de prendre possession de leurs actifs dans le jeu grâce à l'utilisation de la technologie blockchain. L'équipe a contribué au développement de franchises majeures, notamment Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic : The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare 3 et Skylanders.

Mythical Marketplace, le premier marché de la blockchain dans le jeu sur iOS et Android, permet aux gamers de posséder et de contrôler l'achat et la vente d'actifs numériques, tandis que Mythical Platform protège les gamers qui ne connaissent pas encore la blockchain en utilisant un portefeuille de garde pour leurs objets numériques.

Mythical Games est l'une des 22 entreprises membres fondatrices de la Fondation Mythos ( http://mythos.foundation ) qui utilise la chaîne Mythos comme blockchain et le jeton MYTH de Mythos comme jeton d'utilité pour le marché Mythical.

30 mai 2024 à 18:25

