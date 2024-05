Mavenir annonce un investissement de 75 millions de dollars d'un investisseur existant





Mavenir, le fournisseur d'infrastructures réseau natif cloud qui construit l'avenir des réseaux, annonce aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 75 millions de dollars d'un investisseur existant. Le capital supplémentaire sera le moteur de la stratégie commerciale de Mavenir, ancrée dans la transformation 5G de bout en bout.

Pardeep Kohli, président et CEO de Mavenir, déclare : « Mavenir continue d'être un chef de file de l'industrie à la pointe de l'innovation et de l'automatisation des réseaux. Avec le soutien de notre groupe d'investisseurs, nous allons accélérer les investissements stratégiques dans les solutions Open RAN et 5G Core et respecter efficacement notre feuille de route produit. Nous sommes ravis de continuer à construire des réseaux d'avenir au profit de nos clients et partenaires. »

Terry Hungle, directeur financier de Mavenir, déclare : « Le soutien et la confiance indéfectibles de nos partenaires nous préparent à un succès à long terme. Cela nous positionne pour la croissance à mesure que nous accélérons la transformation de la 5G et que nous renforçons l'expansion mondiale de nos produits et solutions. »

Notes aux rédacteurs :

À propos de Mavenir:

Mavenir construit aujourd'hui le futur des réseaux avec des solutions infonuagiques basées sur l'IA, conçues de manière écologique, permettant aux opérateurs d'avoir les avantages de la 5G et d'atteindre des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier du réseau RAN ouvert (Open RAN) et perturbateur avéré de l'industrie, les solutions primées de Mavenir offrent automatisation et monétisation à travers les réseaux mobiles à l'échelle mondiale. Elles accélèrent la transformation logicielle des réseaux pour plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, desservant ainsi plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mavenir.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

