Truecaller dépasse les 400 millions d'utilisateurs actifs





Truecaller, la principale plateforme mondiale de vérification des contacts et de blocage des communications indésirables, est fier d'annoncer avoir franchi le jalon très important de 400 millions d'utilisateurs par mois. Truecaller continue de croître rapidement dans de nombreux marchés géographiques et a depuis le 31 mars de cette année augmenté de 10,1 millions d'utilisateurs.

« Atteindre 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois est quelque chose dont nous sommes, bien sûr, très fiers, mais en même temps, nous savons que le besoin d'une solution comme Truecaller est nettement plus grand. Le problème des communications non désirées, du spam et de la fraude par téléphone ne fait malheureusement que croître pour les particuliers et les entreprises. Les nouvelles technologies et les possibilités accrues pour les fraudeurs de gagner de l'argent sont à l'origine de cette évolution. Nous continuons à développer notre application et à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour protéger nos utilisateurs avant, pendant et après un appel téléphonique ou un SMS », déclare Alan Mamedi, cofondateur et CEO de Truecaller.

Truecaller a déclaré une moyenne de 383,4 millions d'utilisateurs actifs par mois au cours du premier trimestre de 2024 et à la fin du trimestre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels était de 389,9 millions.

Truecaller continuera de déclarer le nombre moyen d'utilisateurs mensuels et quotidiens sur une base trimestrielle dans le cadre des rapports intermédiaires.

À propos de Truecaller

Nous assurons des conversations sûres et pertinentes entre les gens et un engagement efficace entre les entreprises et les consommateurs. La fraude et les communications indésirables sont endémiques dans les économies numériques, en particulier dans les marchés émergents. Nous avons pour mission de renforcer la confiance dans la communication. Truecaller est un élément essentiel de la communication quotidienne pour plus de 400 millions d'utilisateurs actifs, avec plus d'un milliard de téléchargements depuis son lancement et près de 50 milliards d'appels indésirables identifiés et bloqués en 2023. Basé à Stockholm depuis 2009, nous sommes une société entrepreneuriale dirigée par notre cofondateur et soutenue par une équipe de direction aguerrie. Truecaller est coté sur Nasdaq Stockholm depuis octobre 2021. Visitez truecaller.com pour de plus amples renseignements.

30 mai 2024 à 18:05

