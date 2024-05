L'UQAM accueille favorablement la décision relative à la levée du campement





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) accueille favorablement la décision des personnes présentes dans le campement de procéder au démantèlement de celui-ci d'ici le 6 juin prochain. Cette annonce a été faite publiquement aujourd'hui par des représentantes et représentants du campement à l'occasion d'un point de presse.

Cette décision survient au lendemain de l'adoption par le Conseil d'administration de l'UQAM d'une résolution unanime sur la situation en Palestine et en Israël. Dans cette résolution, l'Université exprime notamment son attachement à la justice sociale et à la liberté d'expression, et prend un certain nombre d'engagements qui témoignent de ses valeurs et tiennent compte des préoccupations exprimées par les personnes présentes dans le campement.

La déclaration du Conseil d'administration s'inscrit dans le droit fil des valeurs de l'UQAM et témoigne avec éloquence du fait que l'UQAM est un lieu de débats et qu'elle est une université avant-gardiste.

« L'UQAM est et demeure un lieu d'échanges et de réflexion. Je suis fier que le dialogue ait pu être maintenu avec les personnes présentes dans le campement depuis l'installation de celui-ci le 12 mai dernier. Dès aujourd'hui et dans les prochains jours, nous établirons ensemble les prochaines étapes devant mener au démantèlement complet du campement », a indiqué Stéphane Pallage, recteur de l'UQAM.

