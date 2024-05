Cadmus annonce la nomination de Katja Silva-Leander au poste de directrice générale des opérations au Royaume-Uni





Cadmus, l'un des principaux fournisseurs d'expertise technique et stratégique aux gouvernements, aux services publics d'énergie et aux entreprises du secteur privé dans le monde entier, est heureux d'annoncer la nomination de Katja Silva-Leander au poste de directrice générale de ses opérations au Royaume-Uni.

Avec plus de deux décennies d'expérience dans le développement international, y compris dans la croissance économique et le développement et la finance climatique, Silva-Leander apporte une expertise approfondie. En tant que responsable des opérations de Cadmus UK, elle sera le fer de lance de la croissance et de l'exécution du portefeuille de programmes financés par des donateurs.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Silva-Leander se concentrera sur le renforcement de l'impact de Cadmus UK aux quatre coins du globe avec des clients tels que le Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni, British International Investment, le Department for Environment, Food & Rural Affairs du Royaume-Uni, et d'autres. Ses efforts cibleront des domaines tels que la résilience climatique, la transformation numérique, la croissance économique, le genre et l'inclusion sociale, la gouvernance, ainsi que le suivi et l'évaluation.

« Rejoindre Cadmus est une opportunité prometteuse de contribuer à notre mission de relever des défis mondiaux complexes », déclare Katja Silva-Leander. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe talentueuse de Cadmus pour apporter un changement positif et durable à nos clients et mener des initiatives stratégiques qui profitent à nos clients et à nos communautés. »

Avant d'intégrer Cadmus, Silva-Leander a occupé des postes clés où elle a géré avec succès des programmes de donateurs à grande échelle et a joué un rôle essentiel dans la création de nouvelles activités auprès de donateurs et d'institutions de financement du développement de premier plan, comme le Foreign, Commonwealth & Development Office, la Banque mondiale, Proparco et les Nations Unies.

« L'expérience et l'expertise de Katja dans des domaines d'importance vitale pour l'avenir du développement international font d'elle la dirigeante idéale pour soutenir les clients et les opérations de Cadmus au Royaume-Uni », déclare Ian Kline, président et CEO. « Je suis ravi de l'accueillir au sein de Cadmus. »

À propos de Cadmus

Cadmus est un cabinet de conseil stratégique et technique qui a pour mission de contribuer à résoudre les problèmes les plus complexes au monde. Nous rassemblons des équipes d'experts de premier plan avec une philosophie fondée sur la collaboration et une volonté de générer un impact, qui travaillent de manière optimale dans toutes les disciplines et tirent parti des technologies transformatrices pour aider nos clients à atteindre des résultats extraordinaires. Ensemble, nous renforçons la société et le monde naturel. Cadmus compte plus de 1 000 consultants au service d'organisations gouvernementales, commerciales et non gouvernementales dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.cadmusgroup.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :