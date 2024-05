MetricStream reconnu comme chef de file en GRC d'entreprise, d'audit, de risques opérationnels, de risque IT et de risques tiers dans le RiskTech Quadrant® 2024 de Chartis Research





MetricStream, le chef de file mondial du marché en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme leader de catégorie dans le RiskTech Quadrant® de Chartis Research pour les sept catégories de solutions : GRC d'entreprise, gestion des risques opérationnels, gestion de l'audit interne, gestion des risques tiers, gestion des risques IT, analyse GRC et conduite et contrôle des risques. L'évaluation de Chartis Research était basée sur l'exhaustivité de l'offre et le potentiel de marché.

« Nous sommes extrêmement honorés d'être reconnus comme un leader par Chartis dans toutes les catégories de gestion des risques, validant notre stratégie, notre traction sur le marché et notre leadership produit », déclare Gaurav Kapoor, coCEO et cofondateur de MetricStream. « Même si l'écosystème des risques interconnectés continue d'évoluer à un rythme sans précédent, nos clients sont équipés de manière unique pour prendre plus rapidement de meilleures décisions en matière de risque et de conformité grâce à la puissance de l'IA sur une plateforme GRC intégrée. »

Selon Chartis, l'afflux de réglementations et l'évolution des pratiques opérationnelles ont fait de la GRC un élément central des entreprises de services financiers. La GRC est maintenant une activité opérationnelle, au carrefour entre technologie, front-office, fonctions de contrôle traditionnelles et gestion des risques. La transformation numérique des institutions financières a créé de nouveaux défis, notamment en mettant fortement l'accent sur la résilience numérique, qui est désormais synonyme de résilience des entreprises.

Chartis a mis en oeuvre des lignes directrices améliorées pour le RiskTech Quadrant cette année afin de tenir compte de l'impact de la technologie sur les approches organisationnelles en matière de risque. Le rapport Chartis indique : « À mesure qu'une fonction de risque plus large s'intègre de plus en plus dans les processus opérationnels des établissements financiers, elle entraîne un changement structurel profond dans la manière dont les entreprises abordent la GRC. Pour permettre ce changement, la fonction risque a ajouté de nouveaux domaines de couverture, en particulier le risque technologique et la résilience opérationnelle, qui deviennent de plus en plus interchangeables. »

Compte tenu du rôle élargi de l'informatique dans la plupart des organisations, la centralisation et l'externalisation du risque, ainsi que la croissance de la technologie et des risques opérationnels, sont des thèmes stratégiques majeurs. La façon dont les organisations abordent ces thèmes permettra de prédire leur succès relatif. Les réglementations en évolution rapide, la transformation numérique croissante et la criticité de l'IA, de l'automatisation et de l'analyse imposent également de nouvelles exigences aux leaders de la gestion des risques.

Dotée de capacités cognitives, continues et en nuage, la GRC connectée de MetricStream permet aux organisations d'adopter une approche intégrée de la GRC. Il garantit une taxonomie commune et fournit des informations agrégées en temps réel sur les risques et la conformité. Il permet également aux entreprises de mieux identifier, évaluer, gérer et atténuer les risques stratégiques, opérationnels, d'entreprise, IT et cybernétiques, de tiers, de conformité et environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

MetricStream se classe également 12e parmi les 100 principaux acteurs mondiaux des technologies de risque et de conformité et a été nommé lauréat de la catégorie Gouvernance d'entreprise, risque et conformité dans RiskTech100® 2024 de Chartis Research.

Pour en savoir plus et accéder au rapport complet, cliquez ici.

À propos de MetricStream, Inc.

MetricStream est le chef de file mondial SaaS des solutions de gestion intégrée des risques et de GRC qui permettent aux organisations de s'épanouir sur les risques en accélérant la croissance grâce à des décisions conscientes des risques. Nous connectons la gouvernance, la gestion des risques et la conformité au sein de l'entreprise étendue. Nos produits ConnectedGRC et nos trois gammes de produits ? BusinessGRC, CyberGRC et ESGRC ? reposent sur une plateforme unique et évolutive qui vous accompagne sur l'ensemble de votre parcours GRC.

MetricStream est basé à San Jose, en Californie, avec un centre d'opérations et de R&D à Bangalore, en Inde, et un soutien aux ventes et aux opérations dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sur www.metricstream.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

