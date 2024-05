Accusations portées contre l'ancienne DG de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Nathalie Lynn Lewis





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), le corps de police spécialisé de l'Unité permanente anticorruption (UPAC), confirme que le DPCP a autorisé le dépôt d'accusations à l'endroit de Mme Nathalie Lynn Lewis.

L'ancienne directrice générale de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau fait face à quatre chefs d'accusation : fraude de plus de 5000 $, abus de confiance de la part d'un fonctionnaire, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et possession de biens criminellement obtenus.

L'enquête, menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC), tend à démontrer qu'entre janvier 2019 et octobre 2022, alors qu'elle agissait à titre de directrice générale, Mme Lewis aurait frustré la municipalité d'importantes sommes d'argent.

Mme Lewis devra comparaître au palais de justice de Maniwaki le 25 juin prochain.

30 mai 2024 à 16:55

