Airgain signe un protocole d'accord stratégique avec COMPAL, un des leaders mondiaux du Fortune 500, sur la technologie 5G Smart FWA d'Airgain

Airgain, Inc. (NASDAQ : AIRG), fournisseur leader de solutions de connectivité sans fil, a signé un protocole d'accord stratégique avec Compal Electronics, Inc. (TAIEX : 2324), leader mondial de la fabrication d'appareils intelligents classé au Fortune 500, portant sur un plan complet de commercialisation d'une technologie intelligente 5G d'accès sans fil fixe (FWA).

L'accord marque une étape importante vers la production de masse de cette technologie transformatrice qui pourrait améliorer considérablement l'expérience client 5G et les capacités des opérateurs de réseaux mobiles (ORM).

Smart Lantern TM d'Airgain utilise une technologie de formation de faisceau intelligente, avec demande de brevet en cours, pour simplifier le déploiement FWA de l'utilisateur final et réduire le nombre de déplacements de camions et de sites professionnels, en déterminant automatiquement la direction du meilleur signal reçu et émis par la station de base cellulaire 5G (gNb).

Les résultats des essais préliminaires indiquent une amélioration des performances supérieure à 25 % en termes de débit et de portée par rapport aux équipements omnidirectionnels classiques d'accès sans fil fixe (FWA) à l'intérieur et à l'extérieur pour les locaux des clients.

Le protocole d'accord engage les deux entreprises dans une collaboration qui leur permettra d'évaluer les améliorations KPI de la technologie 5G et d'évaluer la faisabilité, l'efficacité et les opportunités pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les fabricants de conception originale (ODM) en ce qui concerne le développement d'appareils FWA.

Au coeur de l'innovation se trouve la technologie d'antenne intelligente d'Airgain, la première du genre pour les fréquences 5G en bande moyenne et en bande C, ainsi que de nouveaux algorithmes de formation de faisceau. En combinaison avec l'expertise de COMPAL en matière de développement de modules FWA utilisant les principaux fournisseurs de puces 5G, cette technologie offrira une proposition de valeur importante à leurs clients.

Selon les prévisions présentées dans le rapport d'Ericsson sur la mobilité, le marché de l'accès sans fil fixe (FWA) devrait atteindre une valeur de 67 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % d'une année sur l'autre. La technologie FWA de Smart Lantern pourrait stimuler de manière importante l'adoption de la technologie FWA par les opérateurs de réseaux mobiles (MNO).

Ali Sadri, CTO d'Airgain, Inc., a salué le protocole d'accord en le qualifiant de moment important avec l'introduction de Smart Lantern TM sur le marché, et a ajouté :

« La signature de ce protocole d'accord avec COMPAL représente une avancée stratégique dans la réalisation du plein potentiel de notre produit innovant, Smart Lantern TM.

« Après avoir démontré sa faisabilité et suscité un grand enthousiasme lors du Mobile World Congress, ce protocole d'accord souligne notre engagement à transformer cet enthousiasme en succès commercial concret. Ce partenariat capital consolide la position d'Airgain en tant que pionnier dans la fourniture de solutions de pointe qui construisent l'avenir du paysage de la communication sans fil ».

Yiyun Chang, vice-président chez Compal Electronics, Inc., a déclaré :

« La mission de COMPAL est d'encourager l'innovation collaborative et de concrétiser les idées. Notre collaboration avec Airgain repose sur une volonté commune de repousser les limites du possible dans le secteur des télécommunications. Nous sommes convaincus que ce partenariat ne se contentera pas de répondre aux attentes des fabricants d'équipements de télécommunications (TEM), des ORM et des intégrateurs de systèmes (SI), mais qu'il les dépassera.

Ensemble, nous sommes prêts à redéfinir les normes et les capacités de la communication sans fil, renforçant ainsi l'engagement de COMPAL à fournir des solutions de pointe qui construisent l'avenir de la connectivité ».

Pour plus d'informations sur Smart Lantern TM, rendez-vous sur airgain.com.

