Phase finale des travaux au parc D'Argenson : de l'entraînement de rue pour les ados, un parc canin et une ancienne rivière évoquée

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Dès la mi-juin, l'Arrondissement du Sud-Ouest entamera la dernière phase de travaux au parc D'Argenson totalisant 2,2 M$. Elle consistera en l'installation d'un module de type « entraînement de rue » pour les ados, un équipement pour lequel la population a voté en 2021 par voie de sondage, de même que l'aménagement d'un parc canin et d'un jardin de pluie. Des travaux d'aménagement paysager ainsi que de drainage seront également effectués.



« Cette dernière étape de travaux constitue la touche finale du réaménagement complet du parc D'Argenson, en faisant un site incontournable de Pointe-Saint-Charles! La première piste à rouleaux du Sud-Ouest et de Montréal remporte déjà un grand succès auprès de la population, les modules d'entraînement complèteront parfaitement les aménagements existants. Le nord du quartier aura désormais une aire d'exercice canin à l'instar du sud de La Pointe au parc Le Ber, pour le plus grand bonheur des pitous et de leur gardien(ne). Finalement, le jardin de pluie permettra de remémorer le passé tout en contribuant au futur, en limitant le ruissellement des eaux de pluie dans les canalisations et les rues de façon naturelle. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Encore plus d'activités!

En plus de s'éclater dans la piste à rouleaux construite l'année dernière, les jeunes pourront s'exercer dans un nouveau parkour où ils développeront force, flexibilité et équilibre. Ils pourront ensuite se reposer dans les hamacs et pique-niquer en famille ou entre ami(e)s.

De plus, des sentiers, de l'éclairage, de même que de la signalétique rendront les promenades encore plus agréables de jour comme de soir. Des stations de vélos seront installées en 2024 aux entrées de la piste à rouleaux pour accueillir les visiteurs en grand nombre!

Une rivière éphémère verdoyante

Un jardin de pluie permettra de gérer les eaux pluviales à même le parc. Lors des fortes précipitations, vous pourrez voir renaître l'ancienne rivière Saint-Pierre qui traversait le site jadis.

Finalement, plus d'une centaine d'arbres seront plantés de même que des arbustes et des vivaces pour bonifier la biodiversité de la faune et de la flore du secteur.

À noter : la piste à rouleaux (pumptrack) sera fermée pendant environ quatre semaines en début de chantier, mais sera accessible pour la suite des travaux.

Phases précédentes des travaux

Les phases précédentes de travaux consistaient en la réhabilitation environnementale et d'électricité de même que l'implantation de la première piste à rouleaux du Sud-Ouest et de Montréal. Les travaux ont débuté en 2022 et devraient se terminer en octobre 2024.

Contribution financière

Le projet de réaménagement du parc D'Argenson s'élève à 4,7 M$ et a bénéficié, entre autres, de la contribution financière d'Hydro-Québec (Programme de mise en valeur intégrée) et du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (Programme ClimatSol-Plus).

En savoir plus sur le projet : Parc D'Argenson

30 mai 2024 à 16:50

