LAINCO SIGNE UNE ACQUISITION STRATÉGIQUE AVEC SOFAB DANS LE DOMAINE DE LA CHARPENTE D'ACIER

LAVAL, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Lainco est fière d'annoncer l'acquisition de Sofab, une transaction stratégique dans le domaine de la charpente métallique. Partenaires de solutions qui attisent la créativité et accélèrent la réalisation de bâtiments, Lainco renforce sa présence dans le cadre de sa stratégie de croissance.

Affichant un respect mutuel en tant que compétiteurs et une affinité personnelle entre les dirigeants, soit les frères Martin et Éric Lachapelle de Lainco ainsi que les fondateurs et propriétaires Daniel Leblanc et Claude Desrosiers de Sofab, cette acquisition contribue à solidifier les assises de Lainco. « Les deux entreprises partagent des valeurs similaires et jouissent d'une excellente réputation dans le domaine de la charpente métallique, ce qui supportent notre choix et contribuent sans équivoque à renforcer notre engagement envers la qualité de service et l'innovation », mentionne Éric Lachapelle, vice-président exécutif de Lainco.

Lainco a entrepris une restructuration majeure de son organisation afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. « L'importance que Sofab et Lainco accordent à entretenir d'excellentes relations d'affaires avec ses clients, sous-traitants, fournisseurs et partenaires d'affaires concrétise d'autant plus la force de cette affiliation », souligne Martin Lachapelle, président de Lainco. Depuis plus de 15 ans, les deux joueurs se croisent via l'Institut canadien de la construction en acier et Sofab a fait confiance aux frères Lachapelle afin de léguer l'entreprise aux mains de ces entrepreneurs ambitieux, créatifs et innovants.

La transaction, entrant en vigueur au 1er juin 2024, n'affectera en aucun cas la poursuite des opérations dans la mesure où les projets en cours continueront d'être gérés par leurs entités respectives, soit Lainco inc. et Sofab inc. Le même niveau d'attention et de professionnalisme des équipes en place sera assuré par la concentration des ressources où Lainco et Sofab feront dorénavant équipe, aux bénéfices de leur clientèle.

Dans la foulée de cette acquisition, Lainco en profite pour restructurer ces entités qui assureront le même niveau de service, tout en bonifiant ses ressources et son expertise dans le domaine des charpentes d'acier.

À propos de Lainco

Lainco Canada Inc. est une entreprise de gestion de projets de structures au Canada, offrant le service complet, de l'estimation à la préconstruction, de la conception à l'achèvement finale de la charpente métallique. Lainco U.S.A. Inc. est une entité dédiée à la gestion de projets de structures aux États-Unis, offrant le même service complet que Lainco Canada Inc. Acier structural Lainco Inc. focalise pour sa part sur le détaillage et la fabrication des structures, jouant le rôle de fabricant de charpentes métalliques. À cela s'ajoutera maintenant Sofab, une seconde entité jouant un rôle similaire à Acier structural Lainco Inc.

