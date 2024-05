EGLO AMÉRIQUE DU NORD A FUSIONNÉ & INVITE LE CHEF DE LA DIRECTION DES VENTES À REJOINDRE L'ORGANISATION





Kevin Wallace, expert en éclairage et des produits d'EGLO, revient pour élever l'organisation pour sa croissance.

ATLANTA et MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Kevin Wallace est de retour chez EGLO Amérique du Nord en tant que Vice-Président Exécutif et Chef de la Direction des Ventes. Kevin possède 32 ans d'expérience dans l'industrie de l'éclairage, dont dix passés chez EGLO Amérique du Nord (anciennement EGLO Canada). Depuis la récente fusion des États-Unis et du Canada, en tant qu'EGLO Amérique du Nord, l'équipe s'est concentrée sur l'alignement des réseaux de ventes et le développement de produits. Kevin Wallace dirigera cet alignement pour EGLO Amérique du Nord.

« Je suis excité de rentrer à la maison. J'ai eu beaucoup de succès chez EGLO par le passé et je suis convaincu que nous sommes prêts, plus que jamais, pour plusieurs opportunités. Le temps passé loin d'EGLO m'a donné de la perspective sur la façon dont nous pouvons nous concentrer sur nos clients pour bâtir des partenariats et partager nos progrès avec le marché », a déclaré Kevin Wallace.

EGLO a contribué à construire le marché nord-américain depuis sa création en 2006. Leur approche progressive du développement et de la distribution de produits répond et dépasse les attentes des clients. Les équipes des différents départements ont uni leurs forces pour créer une approche synergique et cohérente afin de bâtir une stratégie de marque mutuellement bénéfique. Une mise à jour de la stratégie de marque ainsi que le lancement de Stars of Light (une nouvelle famille de luminaires excitante), seront dévoilés et lancés à Lightovation le 17 juin 2024 à Dallas dans leur salle d'exposition : kiosque 4916.

« Au cours des dernières années passées chez EGLO, nous avons travaillé sur plusieurs gammes de produits toujours en restant à l'affut des tendances. Actuellement, nous sommes en pleine évolution et offrons à divers segments de clients des exclusivités en rendant accessible davantage de produits EGLO de façon équitable en combinant le bon assortiment de produits des gammes précédentes des États-Unis et du Canada. L'introduction de Stars of Light élargira notre focus pour les salles de montre avec des tendances exclusives de premier plan dans le marché », a déclaré Leisa Lawton, Vice-Présidente de la Gestion des Produits.

Basée au Tyrol, en Autriche, EGLO compte des partenaires dans 120 pays sur 6 continents, 94 divisions de ventes avec plus de 5 500 employés, trois usines produisant 80 000 produits par jour, et plus de 2,5 millions de pieds carrés répartis dans 18 installations de stockage dans le monde entier. Profil de l'entreprise

30 mai 2024 à 15:35

