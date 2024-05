Message d'intérêt public - Le gouvernement du Canada organise un programme commémoratif dans le Grand Moncton pour souligner le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie





MONCTON, NB, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le public est invité à assister aux cérémonies commémoratives publiques à Dieppe et à Moncton les 5 et 6 juin 2024 pour commémorer le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie.

Une délégation officielle composée de vétérans du jour J, de la bataille de Normandie et de la Seconde Guerre mondiale, de vétérans d'associations régimentaires, de représentants d'organisations autochtones et de vétérans, ainsi que de dignitaires locaux, participera à ces activités. Un contingent des Forces armées canadiennes, y compris des unités et des services ayant participé au jour J et à la bataille de Normandie, participera également aux divers événements et cérémonies.

Mercredi 5 juin à 10 h (HAA)

Cérémonie commémorative au cénotaphe de Dieppe

333, avenue Acadie

Dieppe (Nouveau-Brunswick)

Mercredi 5 juin à 20 h (HAA)

Service au crépuscule et projection d'une vidéo au cénotaphe et à l'amphithéâtre du parc Victoria

Cet événement comprendra des performances de Sistema New Brunswick

223, rue Weldon

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Jeudi 6 juin à 14 h 30 (HAA)

Cérémonie de signature au cénotaphe et à l'amphithéâtre du parc Victoria

Cet événement comprendra des performances de Sistema New Brunswick

223, rue Weldon

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Le matin du 6 juin 1944, quelque 14 000 Canadiens se sont joints à des dizaines de milliers de soldats alliés pour prendre d'assaut les plages de Normandie occupées par les Allemands. À la fin de la journée, connue sous le nom de jour J, 359 braves soldats canadiens avaient été tués.

À l'occasion du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, nous faisons une pause pour rendre hommage aux Canadiens qui ont pris d'assaut Juno Beach le 6 juin 1944 et lancé une campagne qui a contribué à renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale.

Cette journée, les Canadiens qui ont débarqué à Juno Beach ne l'oublieront jamais. Nous nous souvenons d'eux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le jour J et la bataille de Normandie, veuillez consulter cette page : https://www.veterans.gc.ca/fr/remembrance/get-involved/d-day-80

