Le programme de soins paramédicaux du Collège Boréal acquiert un nouveau simulateur d'ambulance unique en Ontario





De gauche à droite : Luc Perreault, professeur, programme de soins paramédicaux, Collège Boréal; Suzanne Lemieux, doyenne, École des sciences de la santé, Collège Boréal; Jill Dunlop, ministre des Collèges et Université; René Lapierre, professeur et coordonnateur, programme de soins paramédicaux, Collège Boréal.

SUDBURY, Ontario, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En présence de la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop, le Collège Boréal a procédé aujourd'hui au dévoilement d'un nouveau simulateur d'ambulance destiné à enrichir de façon significative la formation de ses étudiantes et étudiants inscrits au programme de soins paramédicaux. Seuls trois simulateurs semblables existent au Canada, Boréal étant le premier en Ontario à se doter d'un tel dispositif.

Équipé, entre autres, d'écrans panoramiques programmables et d'une cabine arrière montée sur vérins hydrauliques, ce simulateur d'ambulance grandeur nature fournit une expérience immersive complète et permet notamment, dans un environnement contrôlé, l'élaboration de scénarios réalistes tels que la réanimation cardiorespiratoire dans une ambulance en mouvement et la conduite d'un véhicule prioritaire en agglomération.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une subvention de 580 000 dollars du ministère des Collèges et Universités, et à l'aménagement d'un espace dédié au campus du Collège Boréal, à Sudbury, au coût de 100 000 dollars.

« Nous sommes tous gagnants lorsque les futurs ambulanciers paramédicaux ont accès à la technologie la plus récente durant leur formation. C'est pourquoi l'Ontario est fier d'appuyer la mise en place d'un nouveau simulateur d'ambulance dans le programme de soins paramédicaux du Collège Boréal », de déclarer la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop. « Le simulateur permettra à un plus grand nombre d'étudiants d'être en mesure de prodiguer des soins paramédicaux dans les communautés francophones du Nord de l'Ontario. »

« L'acquisition de ce simulateur d'ambulance ultramoderne permet au Collège Boréal d'investir dans de l'équipement pédagogique à la fine pointe de la technologie, en lien avec les attentes réelles du marché de l'emploi », souligne pour sa part le président du Collège Boréal, Daniel Giroux. « Nos futures cohortes de personnes diplômées renforceront ainsi leurs compétences et seront encore mieux préparées afin de répondre aux besoins concrets de nos communautés. »

Le simulateur d'ambulance du Collège Boréal est le premier de la sorte en Ontario et le troisième au Canada. Au total, 17 unités semblables existent à travers le monde.

Depuis trois ans, 100 % des personnes diplômées du programme de soins paramédicaux du Collège Boréal ont passé avec succès leur examen d'agrément de répondant médical d'urgence, exigé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

La subvention ontarienne Apprendre et rester qui finance notamment les frais de scolarité de certains programmes de ressources humaines en santé s'applique au programme de soins paramédicaux du Collège Boréal, offert au campus de Sudbury.



Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/301ad93f-eea2-4626-922c-91fe22238fed/fr

