Le gouvernement du Canada soutient la croissance et l'innovation dans l'industrie de la technologie quantique de la Colombie-Britannique





Un financement de PacifiCan de plus de 11 millions de dollars aidera trois organisations locales à faire progresser la technologie quantique

VANCOUVER, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - La science quantique étudie le comportement de la matière et de l'énergie, mais à l'échelle la plus petite. Cette science a mené à des avancées technologiques révolutionnaires, comme le développement de nouveaux médicaments, la conception de communications numériques plus efficaces et plus sûres, ainsi que la mise au point de nouvelles approches pour suivre et prévoir les changements climatiques. La Colombie-Britannique est un pionnier de l'écosystème quantique mondial et la province est prête à poursuivre sa croissance.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 11 millions de dollars de PacifiCan à trois organisations basées en Colombie-Britannique qui sont à la fine pointe de l'innovation dans le domaine de l'informatique quantique. Cela comprend :

Plus de 3,4 millions de dollars à 1QB Information Technologies, Inc. (1QBit) pour développer et commercialiser sa conception d'architecture quantique topologique (TopQAD tm );

); 4,3 millions de dollars à l'Université Simon Fraser pour créer le centre de fabrication quantique dans son installation 4D LABS;

pour créer le centre de fabrication quantique dans son installation 4D LABS; plus de 3,2 millions de dollars à l'Université de la Colombie-Britannique pour accroître sa capacité à commercialiser les technologies quantiques au Stewart Blusson Quantum Matter Institute.

Les investissements réalisés aujourd'hui représentent les trois premiers projets financés dans le cadre de l'Initiative quantique régionale en Colombie-Britannique. Ils contribueront à consolider la réputation du Canada en tant que leader dans le secteur de la science quantique. Les annonces faites aujourd'hui devraient profiter à 41 entreprises.

Dans le cadre de la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada, PacifiCan met en oeuvre l'Initiative quantique régionale en Colombie-Britannique. L'initiative permettra de renforcer la position mondiale du Canada en aidant les entreprises et les organisations à créer de bons emplois et à commercialiser la technologie quantique au Canada et dans le monde entier.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« La technologie quantique revêt la capacité d'apporter les innovations de l'avenir avec un énorme potentiel de commercialisation. La Colombie-Britannique est bien placée en vue d'accroître son avance dans ce domaine passionnant. Les projets financés par PacifiCan et annoncés aujourd'hui aideront les organisations basées en Colombie-Britannique à obtenir le soutien dont elles ont besoin afin d'aller de l'avant et de créer des emplois et de la prospérité ici, en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Grâce à TopQAD, nos collaborateurs obtiennent des informations essentielles portant sur les performances de leurs architectures de prochaine génération. Avec l'aide et le soutien de PacifiCan, nous sommes ravis d'apporter les outils de conception dont l'industrie a besoin afin de guider l'avenir de l'informatique quantique tolérante aux erreurs. »

- Andrew Fursman, PDG, 1QB Information Technologies, Inc.

« Cet investissement à l'égard du centre de fabrication quantique de l'Université Simon Fraser tire parti du leadership de la Colombie-Britannique et du Canada dans le domaine des technologies quantiques, un domaine qui présente à la fois un potentiel de transformation et un potentiel économique considérables. L'Université Simon Fraser a le privilège de travailler avec certains des chercheurs et d'entrepreneurs qui sont parmi les meilleurs du Canada dans ce domaine et de collaborer avec des entreprises quantiques de premier plan. Nous sommes ravis de ce soutien qui nous permet de mobiliser les connaissances et l'innovation en Colombie-Britannique et même au-delà. »

- Dugan O'Neil, vice-président, Recherche et innovation, Université Simon Fraser

« L'installation de nanofabrication avancée du Stewart Blusson Quantum Matter Institute de l'Université de la Colombie-Britannique fournit aux chercheurs et aux nouveaux leaders de l'industrie quantique l'infrastructure de recherche et de développement technologique nécessaire pour créer des solutions révolutionnaires dans des domaines tels que la santé publique et l'énergie propre. Cet investissement du gouvernement du Canada joue un rôle essentiel en permettant à l'installation d'émerger en tant que centre de fabrication de dispositifs de premier plan, en soutenant une série de projets et en permettant la commercialisation de technologies quantiques novatrices ».

- Dr. Gail Murphy, vice-président, recherche et innovation, Université de la Colombie-Britannique

Faits en bref :

Selon une étude commandée par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), le secteur quantique deviendra une industrie de quelque 139 milliards de dollars au Canada, avec plus de 200?000 emplois et 42 milliards de dollars de retombées d'ici 2045.

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Les programmes et services de PacifiCan aident les entreprises, les organisations à but non lucratif ainsi que les collectivités à se renforcer.

Les investissements antérieurs des secteurs privé et public, dont plus d'un milliard de dollars investis par le gouvernement du Canada entre 2009 et 2020, ont contribué à créer une communauté de recherche et développement (R et D) hautement qualifiée dans le domaine des technologies quantiques.



Document d'information : Le gouvernement du Canada soutient la croissance et l'innovation dans l'industrie des technologies quantiques de la Colombie-Britannique

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de plus de 11 millions de dollars au titre de l'Initiative quantique régionale (IQR) à trois organisations novatrices de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Initiative quantique régionale :

1QB Information Technologies, Inc. (1QBit)

3?488?806 $

Le financement soutiendra le développement et la commercialisation de la conception de l'architecture quantique topologique de la suite logicielle 1QBit (TopQADtm). Cette suite logicielle innovante aidera l'industrie quantique en réduisant l'incertitude dans le développement de l'informatique quantique tolérante aux erreurs, réduisant ainsi le temps de mise au point, d'essai et de commercialisation des technologies quantiques.

Université Simon Fraser

4?300?000 $

Le financement permettra d'ajouter une nouvelle infrastructure de fabrication quantique afin d'aider les parties prenantes de l'industrie à développer de nouveaux produits, à atténuer les risques relatifs à la chaîne d'approvisionnement en ayant une production locale et à former la main-d'oeuvre hautement qualifiée à l'utilisation des outils et à la production de résultats commercialisables.

Université de la Colombie-Britannique

3?247?713 $

Ce financement permettra d'accroître la capacité de commercialisation des technologies quantiques au the Stewart Blusson Quantum Matter Institute (SBQMI).= Le financement permettra d'étendre les capacités de fabrication et de calcul de l'Institut, de lancer une nouvelle fonderie quantique et d'élaborer une stratégie d'expansion commerciale pour les petites et moyennes entreprises. Ce projet aidera les entreprises qui font appel à l'Institut à faciliter le prototypage rapide de produits, ce qui accélérera la mise sur le marché et augmentera la probabilité d'une commercialisation couronnée de succès.

