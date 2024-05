Investissement dans la restauration du nlux?lux??cwix (ruisseau Trout) dans le district de Summerland





DISTRICT DE SUMMERLAND, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Les efforts déployés pour redonner au ruisseau Trout sa forme et sa fonction naturelles ont franchi une étape de plus grâce à un investissement de 563 118 $ du gouvernement fédéral.

Le ruisseau Trout est la principale source d'eau du district de Summerland et le deuxième des grands bassins versants de l'Okanagan. Auparavant, le ruisseau serpentait sur un cône alluvial large de 2,5 km entre le canyon et le lac. Cependant, en raison des travaux de canalisation effectués dans les années 1940 et 1970 puis d'une dégradation qui s'est produite au fil des ans, le ruisseau est maintenant beaucoup plus étroit, les plantes qui étaient autrefois abondantes sont réduites à leur plus simple expression et les remontées de saumons dans ce ruisseau sont devenues extrêmement rares.

Grâce à une approche collaborative et écosystémique guidée par les connaissances écologiques traditionnelles de la bande indienne de Penticton, ce projet permettra d'élargir et de rétablir les fonctions importantes du ruisseau afin de restaurer la diversité végétale et animale, et en particulier de ramener dans la région les diverses espèces de saumons.

On ne saurait trop insister sur l'importance du ruisseau Trout, qui constitue le deuxième des grands bassins hydrographiques alimentant le lac Okanagan. Il joue un rôle crucial dans le maintien de la santé et de l'équilibre écologiques du lac et des écosystèmes environnants.

Citations

« Pour lutter contre le changement climatique, protéger les Canadiens de ses effets et assurer la protection des espèces sauvages, nous devons préserver et protéger les écosystèmes naturels. Trout Lake joue un rôle extrêmement important et nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la bande indienne de Penticton. Nous continuerons à travailler avec les communautés de tout le pays pour soutenir des écosystèmes similaires. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Alliance des nations de l'Okanagan a travaillé fort pour ramener le saumon dans l'Okanagan, et ce financement constitue une nouvelle étape dans la poursuite de ce travail. Le rétablissement du saumon n'est qu'un des éléments d'une vision plus large de la création d'un écosystème qui fonctionne. Nous devons redonner de l'espace aux ruisseaux, nous devons permettre à l'eau de cohabiter à nouveau avec la terre. Ce projet s'inscrit dans le cadre des vastes efforts déployés par la Nation Syilx pour conserver et restaurer les habitats naturels et les écosystèmes de la région, dans l'intérêt de l'environnement et des collectivités locales. »

Greg Gabriel, chef de la bande indienne de Penticton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 563 118 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et soutenir l'accès à la nature pour les Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

