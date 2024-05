Sephora Canada Beauté au Bentway





Pour son 20e anniversaire, le détaillant se fait généreux en revitalisant un des espaces urbains les plus emblématiques de Toronto dans l'optique de créer un espace collectif inspiré du programme Pur et sain et écoresponsable Sephora.

TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Sephora Canada pose des mesures concertées aujourd'hui dans l'espoir d'un avenir meilleur avec l'annonce de l'initiative Beauté au Bentway; la revitalisation d'un espace intouché du Bentway en quelque chose de beau.

Avec son ouverture le 6 juin et jusqu'en 2025, Beauté au Bentway est inspiré du programme Pur et sain et écoresponsable de Sephora et a pour mission d'offrir un espace de rassemblement à la collectivité et d'inciter à la prise de décisions consciencieuses; des déplacements aux essentiels beauté.

Les visiteurs et visiteuses de cette installation à grande échelle peuvent découvrir de superbes oeuvres d'art de l'artiste locale Avril Wu, discuter avec des amis sur les tables communes, ou stationner leur vélo pour se détendre pendant une visite de la ville. Pour célébrer le lancement de Beauté au Bentway, Sephora Canada collabore avec des entreprises locales, dont Good Space et Studio Mooi, pour présenter des ateliers pour la collectivité inspirés des principes purs et sains et écoresponsables de Sephora. Vous pourrez aussi découvrir les favoris Sephora du programme Pur et sain et écoresponsable grâce à une panoplie d'échantillons gratuits, offerts sur plusieurs jours pendant l'été. L'installation longue durée et les activités qui l'accompagnent sont toutes en honneur à l'engagement du détaillant à laisser sa marque dans l'industrie de la beauté et dans les collectivités.

« L'expérience beauté chez Sephora est profondément ancrée dans la collectivité. Pour célébrer le programme Pur et sain et écoresponsable de Sephora, et pour sensibiliser le public aux engagements qui s'y rattachent, nous avons créé quelque chose de beau au Bentway pour promouvoir un sentiment d'appartenance et pour concrétiser notre engagement à bien faire pour la collectivité, la planète et l'industrie de la beauté, » explique Allison Litzinger, vice-présidente principale, marketing, Sephora Canada.

« Les résidents et résidentes des environs nous ont mentionné, plus d'une fois, qu'il manquait d'espace extérieur pour se réunir, travailler et profiter de l'effervescence de la ville », ajoute David Carey, co-directeur exécutif de The Bentway. « Nous avons le plaisir de collaborer avec Sephora pour continuer notre travail afin d'offrir de nouveaux espaces publics à Toronto. Nous savons que d'ici 2025, Beauté au Bentway redonnera grandement à notre collectivité. »

En tant que leader de l'industrie, Sephora inspire un monde de la beauté plus responsable grâce à son assortiment de produits purs et sains et écoresponsables. L'entreprise a mis en place une série de standards conséquents pour guider les détaillants vers l'avant, en offrant une sélection toujours plus vaste de marques inspirantes telles que Briogeo, Ellis Brooklyn, Tower 28 et Youth To The People. Pur et sain Sephora est l'engagement Sephora à offrir des produits efficaces conçus sans certains ingrédients, comme des parabènes, des sulfites, des phtalates et des huiles minérales. Écoresponsable Sephora rassemble les marques qui se conforment à des standards spécifiques établis par Sephora en lien avec la source des ingrédients et des formules, l'emballage, les engagements environnementaux et la transparence envers la clientèle. Pur et sain et écoresponsable Sephora présente les marques qui se conforment à tous ces critères.

Sephora a continuellement fait évoluer ses standards au fil des ans, relevant ainsi la barre dans l'industrie. En avril 2024, Sephora a propulsé les programmes Pur et sain Sephora et Écoresponsable Sephora mondialement pour harmoniser sa manière de communiquer ses engagements dans ses 35 marchés autour du globe. Grâce aux nouveaux logos fraîchement conçus, la clientèle peut explorer la variété de produits dans tous les mondes qui se qualifient aux programmes, en magasin et en ligne au sephora.ca.

The Bentway se situe au 250 boul. Fort York, sous l'autoroute Gardiner, à l'ouest de la rue Bathurst. Pour en apprendre davantage sur Beauté au Bentway et pour vous inscrire aux ateliers gratuits, veuillez visiter thebentway.ca/sephora et @sephoracanada sur Instagram.

À propos de Sephora :

Sephora est un détaillant de beauté de prestige reconnu mondialement. Grâce aux 52 000 membres de son personnel passionné, Sephora relie la clientèle et les marques beauté dans le cadre de la collectivité beauté la plus dynamique et de confiance au monde. Nous servons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout sur notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3000 magasins et magasins phares, ainsi que notre commerce en ligne et nos plateformes numériques, où nous offrons une expérience personnalisée et immersive sur tous les points. Avec notre sélection de près de 500 marques ainsi que notre propre marque, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, allant du parfum au maquillage, soins pour les cheveux, soins pour la peau, et bien plus, alors que nous réinventons constamment le monde de la beauté. Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et notre introduction au groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons à briser les conventions pour mener à bien notre mission d'étendre notre vision de la beauté dans le monde, et d'habiliter l'extraordinaire en chacun et chacune de nous.

À propos de The Bentway :

The Bentway travaille à « provoquer l'imagination urbaine », en utilisant la ville comme site, sujet et canevas. Situé sous l'autoroute Gardiner de Toronto, qui guide son futur complexe, The Bentway est un espace public vivant, et bien plus. The Bentway est un nouveau type d'organisation civique : c'est un organisme sans but lucratif, propulsé par des partenariats vitaux avec la ville de Toronto, les résidents et résidentes, les supporteurs et supportrices, les artistes, les entrepreneurs et entrepreneuses et les rêveurs et rêveuses. The Bentway est un catalyseur ancré dans l'expérimentation, menant un mouvement créatif pour repenser les occasions que nous offrent les espaces urbains.

La phase 1 du Bentway a été lancée sous le Gardiner en 2018 et est déjà un espace de vie publique, un parc, une plateforme culturelle, un connecteur pour le corridor ouest Waterfront et une démonstration de ce qui est possible.

Maintenant, le travail continu. Pour savoir comment, visitez thebentway.ca et abonnez-vous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

