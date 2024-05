LabVantage acquiert SEIN Infotech South Korea pour élargir son offre en matière de conformité environnementale et poursuivre sa croissance dans la région APAC





LabVantage Solutions, Inc., fournisseur leader de solutions et de services informatiques pour les laboratoires, y compris des plateformes LIMS spécifiques permettant un déploiement rapide à des coûts réduits, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SEIN Infotech South Korea, innovateur en matière de logiciels, connu pour ses applications robustes de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS). Cette acquisition élargit stratégiquement les capacités de LabVantage dans la région Asie-Pacifique (APAC), en améliorant particulièrement ses offres de conformité environnementale et en permettant à la société de fournir une plateforme informatique intégrée inégalée, la première de l'industrie, avec des solutions de gestion EHS pour les industries mondiales de l'énergie et de la chimie.

Répondant à la demande croissante de solutions EHS avancées sur le marché mondial, l'acquisition par LabVantage de la société SEIN Infotech, basée en Corée du Sud, vise à renforcer sa suite informatique de laboratoire afin de répondre aux normes strictes de conformité et de sécurité exigées dans les industries critiques. Partenaire de confiance de LabVantage depuis 1999, SEIN Infotech s'est imposé comme un intégrateur de systèmes de premier plan dans les secteurs de l'énergie et de la chimie, offrant à ses clients des solutions exceptionnelles de gestion de la qualité et de l'environnement.

Michel Gerlicher, président de LabVantage International, déclare : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons l'équipe talentueuse de SEIN Infotech et ses fidèles clients dans la famille LabVantage. L'expérience et la perspicacité de l'équipe de SEIN enrichiront notre organisation à mesure que nous unirons nos forces. Nous sommes plus qu'une simple société de LIMS. Chez LabVantage, notre objectif est de permettre aux laboratoires de transformer les données scientifiques en informations commerciales précieuses. SEIN étant désormais officiellement reconnue comme une société du groupe LabVantage, nous sommes prêts à apporter encore plus de valeur à nos clients et à développer nos offres en matière de conformité environnementale. »

Jung Moon Lee, directeur général de SEIN Infotech South Korea, déclare : « Nous sommes ravis de faire partie du groupe LabVantage et d'intégrer nos solutions EHS distinctives au sein de la plateforme informatique robuste du groupe. Cette collaboration nous permettra d'étendre notre portée et notre impact, en favorisant l'innovation et l'excellence des services dans l'ensemble du secteur. Ensemble, nous accélérerons la croissance et établirons de nouvelles normes en matière de conformité environnementale pour notre clientèle mondiale. »

La plateforme informatique de laboratoire de LabVantage va au-delà des LIMS traditionnels, offrant des fonctionnalités avancées telles que des solutions basées sur l'IA qui améliorent l'intégrité des données, renforcent la cybersécurité et accélèrent la transformation numérique. L'acquisition de SEIN Infotech souligne l'engagement de LabVantage en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de l'informatique de laboratoire, en veillant à ce que les clients bénéficient d'un soutien optimal pour atteindre la conformité réglementaire et la sécurité opérationnelle.

À propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles pour les laboratoires d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à l'amélioration des résultats des clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique de LabVantage est hautement configurable, intégrée dans une architecture commune et 100 % basée sur le navigateur pour prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en SaaS, elle s'interface de manière transparente avec les instruments et autres systèmes d'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. Cette plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne qui soit, d'un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d'un système d'exécution de laboratoire (LES), d'un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d'analyses avancées ; et, pour les établissements de santé, d'un système d'information de laboratoire (LIS). Nous prenons en charge plus de 1 500 sites clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation emballés, du pétrole et du gaz, de la génétique/diagnostic, de la médecine légale et des soins de santé. LabVantage, dont le siège est situé à Somerset, dans le New Jersey, et qui possède des bureaux dans le monde entier, propose depuis quarante ans une gamme complète de produits et de services qui permettent à ses clients d'innover plus rapidement dans le cycle de recherche et de développement, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des registres précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur labvantage.com.

À propos de SEIN Infotech South Korea

SEIN Infotech Co. est une société spécialisée dans l'amélioration de la gestion et de l'informatisation des entreprises et la première en Corée à proposer un système d'information intégré pour l'environnement, la santé et la sécurité (EHS). Nous sommes les premiers à développer des solutions complètes pour l'EHS, la qualité et la gestion des déchets, qui sont largement adoptées par de nombreuses entreprises nationales et qui s'intègrent parfaitement aux cadres informatiques de l'entreprise. Engagés dans l'innovation technologique, nous nous efforçons de promouvoir l'efficacité et l'excellence dans l'informatique d'entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sein-it.com.

30 mai 2024

