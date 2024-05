Boyd Watterson et Amber Infrastructure annoncent conjointement une transaction stratégique





Boyd Watterson Asset Management, LLC (« Boyd Watterson ») ( www.boydwatterson.com ) et Amber Infrastructure Group Holdings Limited (« Amber ») ( www.amberinfrastructure.com ) ont annoncé conjointement que leurs activités allaient être regroupées au sein d'une société mère commune afin de créer une plateforme mondiale diversifiée de gestion d'actifs dans l'immobilier, les infrastructures et les titres à revenu fixe (la « Société »). À la clôture de la transaction, la Société, via ses filiales opérationnelles, deviendra un gestionnaire leader d'investissements alternatifs au niveau mondial, comptant plus de trois cents chargés d'investissement, des bureaux dans huit villes des États-Unis et douze pays. La Société détiendra environ 35,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Bien que les conditions financières de la transaction n'aient pas été divulguées, les actionnaires de la Société seront les actionnaires actuels de Boyd Watterson et d'Amber à la clôture de la transaction.

Fondée en 1928 par sa précédente société, Boyd Watterson a son siège à Cleveland, dans l'Ohio, et gère un total de 18,2 milliards de dollars d'actifs dans ses portefeuilles d'investissements immobiliers et à revenu fixe. Boyd a la réputation de créer des solutions d'investissement personnalisées qui offrent à ses clients des rendements attractifs et ajustés au risque.

Fondée en 2009, Amber a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et gère 14 milliards de livres sterling, soit environ 17,5 milliards de dollars. Amber est spécialisée dans la mobilisation de capitaux privés pour réaliser des projets d'infrastructure essentiels dans le monde entier, tous secteurs confondus.

Hunt Companies ( www.huntcompanies.com ), investisseur dans les deux entreprises, a reconnu la complémentarité des activités et a permis la transaction.

« Avec le regroupement d'Amber Infrastructure Group, nous élargissons notre champ d'action et offrons de nouvelles opportunités d'investissement à nos clients », a déclaré Brian Gevry, CEO de Boyd Watterson. « Tous deux sommes des leaders reconnus dans nos catégories d'actifs, et nos talents exceptionnels s'efforcent en permanence de dépasser les attentes des clients. Désormais, nous aurons une présence élargie et la capacité de tirer parti de l'expertise respective de chaque équipe pour fournir des produits et des performances à une clientèle mondiale ».

Brian Gevry occupera le poste de CEO de l'entité mère ainsi créée, et Gavin Tait, actuel CEO d'Amber, restera à la tête d'Amber et supervisera les activités d'infrastructure au niveau mondial, sous la responsabilité de Brian Gevry.

« Nous sommes très heureux de l'intégration à Boyd Watterson et des perspectives d'investissement à long terme que ce rapprochement offrira à nos clients », a déclaré M. Tait. « Les deux sociétés sont axées sur un service client exceptionnel et une expertise reconnue en matière de partenariat avec des gouvernements du monde entier. Le rapprochement prévu permettra à Amber de développer ses activités dans le domaine des infrastructures au niveau mondial, notamment aux États-Unis, tout en offrant de nouvelles opportunités aux clients de Boyd Watterson ».

La transaction est soumise aux procédures d'approbation des clients et des investisseurs de Boyd Watterson et d'Amber, ainsi qu'à l'approbation de la FCA britannique et à d'autres approbations réglementaires habituelles.

Motif de la transaction

Les clients, partenaires et employés de Boyd Watterson et d'Amber devraient bénéficier de manière significative du gain d'échelle de la plateforme mondiale combinée, étayée par une base de revenus diversifiée, des opportunités de produits élargies et une meilleure acuité en matière d'investissement. En bref, la transaction :

Fournit un modèle d'activité solide pour les deux sociétés en augmentant la taille et l'échelle des deux organisations au profit de leurs clients respectifs.

Crée une plateforme d'investissement diversifiée qui élargit le champ d'action de Boyd Watterson et d'Amber, toutes deux partenaires de confiance à long terme pour les clients, les entités gouvernementales, les locataires, les employés et les investisseurs.

Associe deux équipes ayant d'excellents antécédents et disposant d'une expertise approfondie dans leurs secteurs respectifs liés aux pouvoirs publics.

Associe des partenaires en harmonie culturelle à des gestionnaires partageant les mêmes idées.

Élargit la présence mondiale et offre de nouvelles possibilités d'investissement et d'accès aux capitaux.

Offre une possibilité d'amélioration stratégique des systèmes et de partage des meilleures pratiques commerciales.

Conseillers

Pour Boyd Watterson, Berkshire Global Advisors a agi en tant que conseiller financier et Goodwin Procter LLP, en tant que conseiller juridique. Dechert LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Amber et de Hunt. Milbank LLP a agi en tant que conseiller juridique des actionnaires minoritaires d'Amber.

À propos de Boyd Watterson

Fondée en 1928 par sa précédente société, Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) est un gestionnaire leader de l'immobilier et des investissements à revenu fixe. Basée à Cleveland, dans l'Ohio, Boyd emploie 130 personnes répartis dans sept bureaux aux États-Unis. Boyd gère environ 18,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, par le biais de comptes gérés séparément et de plusieurs fonds assortis de stratégies immobilières et à revenu fixe. www.boydwatterson.com

À propos d'Amber Infrastructure Group

Amber est un gestionnaire d'investissement international spécialisé dans l'origination d'investissements, la gestion d'actifs et la gestion de fonds. Amber gère ou conseille actuellement 9 fonds (2 cotés en bourse et 7 privés) représentant plus de 5 milliards de livres sterling (environ 6 milliards de dollars) de fonds sous gestion. Présente dans 12 pays, Amber gère 175 investissements dans des infrastructures représentant un total de 14 milliards de livres sterling (17,5 milliards de dollars) d'actifs sous gestion. L'activité principale d'Amber est axée sur la gestion d'actifs d'infrastructure dans les secteurs de l'infrastructure publique, des transports, de l'énergie, du numérique et de la démographie à l'internationale. Le siège d'Amber se trouve à Londres avec des bureaux en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Amber emploie plus de 180 professionnels dans le monde. www.amberinfrastructure.com

À propos de Hunt Companies

Hunt Companies est une société d'investissement familiale fondée en 1947, basée à El Paso, au Texas, et ayant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, de l'infrastructure et des services financiers. En tant qu'opérateur propriétaire et exploitant, la société dispose d'une solide plateforme d'investissement et d'une expertise en structuration financière, Hunt établit des relations durables afin de créer de la valeur pour ses investisseurs, ses clients, ses employés et les communautés. La société et ses filiales s'engagent à promouvoir la croissance des communautés et un avenir durable grâce à ses pratiques commerciales, à des investissements ciblés et des dons caritatifs. www.huntcompanies.com

30 mai 2024 à 14:35

