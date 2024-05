Récompenser les Canadiennes et Canadiens remarquables : les prix Bibliothèque et Archives Canada 2024





Bibliothèque et Archives Canada et sa Fondation sont fiers de dévoiler le nom des lauréates et lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada 2024.

GATINEAU, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Une cérémonie spéciale s'est tenue à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), le 29 mai, pour récompenser cinq Canadiennes et Canadiens remarquables qui ont contribué de façon exceptionnelle à la création et à la promotion du patrimoine culturel, littéraire et historique de notre pays.

BAC et sa Fondation sont fiers de présenter conjointement les prix Bibliothèque et Archives Canada, avec le soutien du commanditaire fondateur, Air Canada. Par son travail exceptionnel, chaque lauréate et lauréat a apporté une contribution importante à la culture canadienne.

Les lauréates et lauréats de 2024 sont :

Reneltta Arluk, actrice, dramaturge, poète, metteuse en scène et productrice

Kate Beaton, auteure de bandes dessinées

René Homier-Roy, journaliste et animateur de télévision et de radio

Rohinton Mistry, auteur

Shani Mootoo, écrivaine, artiste visuelle et vidéaste

À propos de Bibliothèque et Archives Canada



Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

À propos de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

La Fondation est un organisme sans but lucratif enregistré, indépendant et non gouvernemental. Sa mission consiste à recueillir des fonds permettant de soutenir les programmes et les initiatives de BAC qui montrent l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Canada.

Citations

« Les personnes récompensées par BAC cette année comptent parmi les plus talentueuses au Canada. La diversité de leurs parcours et de leurs expériences se reflète dans leurs oeuvres, qui transcendent les médias et captivent les auditoires. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Félicitations aux lauréates et lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada 2024. Nous sommes extrêmement fiers de récompenser le travail exceptionnel des Canadiennes et Canadiens qui, à leur manière, laissent un héritage durable. BAC joue un rôle essentiel dans la préservation du passé, de l'histoire et de la culture de notre pays au profit des générations à venir. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Chaque année depuis la création de la Fondation, en 2019, notre enthousiasme croît à l'annonce des lauréates et lauréats. À titre de gardien de la mémoire collective du Canada, BAC joue un rôle essentiel. La Fondation de BAC est fière d'accroître la visibilité de l'institution et d'en faire une force créatrice et dynamique dans notre milieu culturel. Nous attachons une importance particulière à cette cérémonie et nous adressons nos plus sincères félicitations aux lauréates et lauréats de 2024. »

- Roseann O'Reilly Runte, présidente de la Fondation de BAC

Les faits en bref

Les prix Bibliothèque et Archives Canada ont été créés en 2019 par BAC et sa Fondation, grâce au généreux soutien d'Air Canada.

Les prix Bibliothèque et Archives Canada récompensent le travail exemplaire de personnes qui soutiennent la mission fondamentale de BAC : promouvoir tous les aspects de la culture canadienne, ici et ailleurs dans le monde.

Les lauréats des éditions précédentes des prix Bibliothèque et Archives Canada sont : Marie-Louise Arsenault, Ronald Cohen, Lawrence Hill, Frances Itani, Shelagh Rogers, Margaret Atwood, Roch Carrier, Charlotte Gray, Serge Joyal, Terry O'Reilly, Deepa Mehta, Naomi Fontaine, Jeremy Dutcher, Stan Douglas, Jean-Marc Carisse, Anita Rau Badami, Michel Jean, Kevin Loring, Dorothy Williams et Eric Chan, aussi connu sous le nom d'eepmon.

Les éminents lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada reçoivent une épinglette unique représentant l'élément central de l'une des murales réalisées par Alfred Pellan dans l'édifice de Bibliothèque et Archives Canada au 395, rue Wellington, à Ottawa.

Prix Bibliothèque et Archives Canada

