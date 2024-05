BMO célèbre la Fierté avec le retour des dépôts d'arc-en-ciel





Pour la troisième année consécutive, la campagne Dépôt d'arc-en-ciel de BMO invite les gens à repérer, photographier et déposer des arcs-en-ciel sur le site BMORainbowDeposits.com

MONTRÉAL et CHICAGO, le 30 mai 2024 /CNW/ - BMO donne le coup d'envoi de la troisième année de sa campagne Dépôt d'arc-en-ciel sur le thème de la Fierté, qui se déroule aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août. Cette campagne invite les Canadiens et les Américains à « déposer » des photos d'arcs-en-ciel en utilisant l'application Web Dépôt d'arc-en-ciel de BMO à l'adresse BMOdepotdarcenciel.com et à les partager dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #FiertéBMO.

Pendant la saison de la Fierté, la campagne Dépôt d'arc-en-ciel a pour objectif d'apporter une valeur réelle et tangible à chaque arc-en-ciel grâce à des dons qui soutiennent la communauté 2SLGBTQ+ dans le monde entier. Pour chaque arc-en-ciel déposé, BMO fera un don de 1 $ à Rainbow Railroad, jusqu'à concurrence de 50 000 $ CA. Tous sont encouragés à participer à la campagne, quelle que soit leur institution financière.

Rainbow Railroad (en anglais), partenaire de longue date de BMO, est une organisation à but non lucratif basée au Canada et aux États-Unis qui aide les membres à risque de la communauté 2SLGBTQ+ à se mettre en sécurité dans le monde entier. Depuis sa création, Rainbow Railroad a aidé plus de 13 000 personnes à se mettre à l'abri grâce à des relocalisations d'urgence, des interventions en cas de crise et d'autres formes d'assistance.

« Tout au long de la saison de la Fierté, des arcs-en-ciel se déploient dans les quartiers d'Amérique du Nord, témoignant du soutien et de l'alliance avec la communauté 2SLGBTQ+, a déclaré John McNain, chef de l'exploitation, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO, et membre du conseil d'administration de Rainbow Railroad. BMO est fier de s'associer à Rainbow Railroad pour la troisième année consécutive et de continuer à progresser vers une société inclusive. Nous nous engageons à donner 1 $ pour chaque arc-en-ciel déposé tout au long de l'été, ce qui se traduira par un soutien vital pour les personnes 2SLGBTQ+ dans le besoin. »

« Rainbow Railroad est reconnaissant de s'associer à BMO pour la troisième année dans le cadre de sa campagne Dépôt d'arc-en-ciel pendant la saison de la Fierté, afin de recueillir des fonds essentiels pour notre mission, qui consiste à aider les personnes LGBTQI+ à risque dans le monde entier à se mettre en sécurité, a indiqué Caleb Goodman, président du conseil d'administration de Rainbow Railroad. Au cours des deux dernières années, la campagne Dépôt d'arc-en-ciel a permis de collecter 100 000 $ pour notre travail de sauvetage et a aidé des dizaines de personnes LGBTQI+ vulnérables à commencer une nouvelle vie dans des pays plus sûrs comme le Canada et les États-Unis, où elles peuvent vivre ouvertement, authentiquement et sans crainte. Nous sommes impatients de voir tous les arcs-en-ciel déposés cet été alors que nous nous efforçons d'aider plus de personnes LGBTQI+ à trouver la sécurité en 2024 que jamais auparavant dans l'histoire de notre organisation. »

En plus de promouvoir les dépôts d'arcs-en-ciel lors de défilés, de festivals et de matchs de la ligue professionnelle de soccer Pride à travers le Canada et les États-Unis, le spécialiste, Relations avec les joueurs de jeux vidéo de BMO organisera un événement spécial sur le thème de l'arc-en-ciel (BMO NXT LVL x Rainbow Deposits Game-athon stream (en anglais)) mettant en vedette la drag et joueuse de vidéos Juice Boxx à 19 h (HE) le 12 juin.

Autres moyens par lesquels BMO soutient la Fierté et la communauté 2SLGBTQ+ :

BMO est fier de commanditer depuis longtemps des événements liés à la Fierté dans les communautés d'Amérique du Nord - notamment la course pride & remembrance à Toronto , que BMO commandite depuis 28 ans. Cette course permet de recueillir des fonds pour soutenir les organismes 2SLGBTQ+ et favorise l'esprit communautaire, la bonne entente, le bénévolat et l'esprit sportif au sein de la communauté 2SLGBTQ+ canadienne.

, que BMO commandite depuis 28 ans. Cette course permet de recueillir des fonds pour soutenir les organismes 2SLGBTQ+ et favorise l'esprit communautaire, la bonne entente, le bénévolat et l'esprit sportif au sein de la communauté 2SLGBTQ+ canadienne. Le groupe-ressource d'employés de Fierté BMO, composé de plus de 5 500 employés 2SLGBTQ+ et alliés, guide la commémoration et la célébration de la Fierté par la Banque. Fierté BMO s'engage à faire en sorte que BMO soit un endroit où les employés et les clients 2SLGBTQ+ peuvent toujours être authentiques, partout où BMO fait des affaires.

Le programme de formation Sur la voie de l'alliance a été créé pour les employés de BMO qui veulent soutenir leurs collègues et clients 2SLGBTQ+. Le cours propose des mesures et des ressources qui les aideront à renforcer leur capacité à défendre les autres.

a été créé pour les employés de BMO qui veulent soutenir leurs collègues et clients 2SLGBTQ+. Le cours propose des mesures et des ressources qui les aideront à renforcer leur capacité à défendre les autres. La fonction Vrai Nom MC de Mastercard permet aux personnes transgenres et non binaires d'afficher le nom de leur choix sur leurs cartes bancaires de BMO sans qu'il soit nécessaire de changer de nom légal - BMO a été la première institution financière à émettre ces cartes.

de Mastercard permet aux personnes transgenres et non binaires d'afficher le nom de leur choix sur leurs cartes bancaires de BMO sans qu'il soit nécessaire de changer de nom légal - BMO a été la première institution financière à émettre ces cartes. L'initiative de BMO sur les pronoms genrés, y compris la formation des employés sur le thème Respecter les pronoms?: l'importance de l'inclusion, illustre l'engagement de la Banque à créer des espaces sûrs et inclusifs pour les collègues et les clients de la communauté 2SLGBTQ+.

Pour de plus amples renseignements sur les engagements de BMO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, cliquez ici.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Rainbow Railroad

Établie à Toronto et à New York, Rainbow Railroad est une organisation caritative internationale qui aide les personnes LGBTQI+ qui cherchent un refuge contre la violence et la persécution exercées par l'État dans les pays où les relations sexuelles entre personnes de même sexe et les diverses expressions et caractéristiques sexuelles sont criminalisées. Rainbow Railroad est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une organisation 501(c)3 aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Rainbow Railroad, consultez le site www.rainbowrailroad.org (en anglais).

