La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec débute la célébration de ses 50 ans d'existence





TERREBONNE, Québec, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est fière de célébrer son 50ème anniversaire le 20 septembre prochain, marquant un demi-siècle de passion et de dévouement au sein de notre communauté. Cet accomplissement exceptionnel témoigne du travail acharné et de la détermination de notre organisation à but non lucratif.



Afin de remercier nos fidèles membres motoneigistes et de marquer cette occasion spéciale, nous sommes heureux d'annoncer une « pré-prévente » unique et exclusive pour l'achat des droits d'accès annuel, du 1er au 31 octobre 2024. Cette initiative vise à offrir à nos membres la possibilité de profiter de tarifs avantageux tout en planifiant leurs aventures hivernales à l'avance.

Les festivités entourant notre 50ème anniversaire culmineront par notre congrès annuel, qui se tiendra cette année au Fairmont Le Manoir Richelieu les 13 et 14 septembre prochain. Cet événement sera l'occasion de célébrer nos réalisations, de réfléchir à notre parcours et de discuter des futurs développements au sein de notre communauté de motoneigistes.

Depuis sa fondation, la FCMQ a su s'imposer comme un pilier de l'industrie de la motoneige, soutenue par l'engagement inébranlable de ses 4500 bénévoles. Chaque année, ces bénévoles dévoués consacrent près de 800 000 heures à l'entretien et à la préservation de notre vaste réseau de sentiers, assurant ainsi une expérience sécuritaire et agréable pour tous les motoneigistes.

Aujourd'hui, le réseau de sentiers de motoneige du Québec est reconnu comme étant le plus splendide au monde. À celui-ci, s'est greffé une industrie récréotouristique générant plus de 3,27 milliards de dollars annuellement en retombées économiques, contribuant de manière significative à l'économie locale et régionale. Notre succès est le reflet de la passion et du dévouement de nos membres et bénévoles, et c'est avec une immense gratitude que nous célébrons ce jalon majeur.

Rejoignez-nous pour célébrer ce moment historique et partageons ensemble notre passion pour la motoneige. Nous remercions sincèrement tous nos membres, bénévoles et partenaires pour leur soutien indéfectible au cours des cinq dernières décennies.

À propos de la FCMQ

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, fondée en 1974, célèbre ses 50 années de service en 2024. Organisme à but non lucratif, elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 197 clubs membres et de leurs 120 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

Service des relations médias

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)

[email protected]

514 252-3076 ou 438 862-3820

30 mai 2024 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :