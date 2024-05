Tulip Innovation lance un nouveau programme d'octroi de licences de brevets basé sur les technologies de batterie lithium-ion de LG Energy Solution et Panasonic Energy





Tulip Innovation Kft. annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de licence regroupant les brevets liés à la technologie des batteries lithium-ion de LG Energy Solution, Ltd. (LG Energy Solution) et Panasonic Energy Co., Ltd. (Panasonic Energy). Le nouveau programme d'octroi de licences de Tulip repose sur un portefeuille combiné de plus de 5 000 brevets LG Energy Solution et Panasonic Energy issus de plus de 1 500 familles de brevets et est disponible pour tous les fabricants de batteries dans le monde. Ce programme représente la plus grande agrégation de brevets offerts sous licence dans l'industrie des batteries à ce jour.

LG Energy Solution et Panasonic Energy sont des leaders et des pionniers dans la technologie des batteries lithium-ion, avec une histoire d'innovation révolutionnaire s'étendant sur plus de deux décennies et des investissements importants dans la R&D. Ces entreprises ont développé avec succès, et ont été les principaux contributeurs, à bon nombre des technologies de batteries les plus largement déployées dans le monde.

Le programme de Tulip offre aux fabricants de batteries un nouveau moyen efficace et alternatif d'accéder à cette large gamme de technologies brevetées de LG Energy Solution et de Panasonic Energy par l'entremise d'une licence unique. Le portefeuille de brevets concédé sous licence par Tulip couvre un large éventail de matériaux et de procédés liés à la cathode, à l'anode, à l'électrolyte, au séparateur et à l'électrode, ainsi que des structures et des processus liés aux cellules, modules et emballages.

« Avec des accords standardisés, une administration rationalisée et un point de contact unique, Tulip offre des avantages considérables aux fabricants qui sont prêts à obtenir les licences de PI nécessaires pour couvrir leurs opérations de batteries lithium-ion dans le cadre des portefeuilles de brevets LG Energy Solution et Panasonic Energy », déclare Giustino de Sanctis, CEO, Tulip.

L'engagement de Tulip en tant qu'administrateur de licences reflète la confiance dans son équipe de professionnels expérimentés en matière de licences de brevets, partagée à la fois par LG Energy Solution et Panasonic Energy.

« Le programme Tulip est une excellente occasion pour les entreprises actives dans la fabrication de batteries lithium-ion d'obtenir de larges licences dans des domaines technologiques majeurs qui pourraient servir de fondement à leurs activités », déclare Jay Kim, directeur de la technologie, LG Energy Solution. « En offrant une possibilité de licence de brevet équitable aux retardataires du secteur, Tulip contribuera à maintenir des conditions de marché équitables et compétitives dans le secteur des batteries. »

« La création d'un environnement concurrentiel équitable grâce à ce programme favorisera l'innovation dans les technologies vertes, contribuant ainsi à l'avènement d'une société plus durable », déclare Shoichiro Watanabe, directeur de la technologie de Panasonic Energy. « La capacité unique de Tulip à fournir aux preneurs de licence des solutions sur mesure, combinée à une compréhension approfondie des technologies et des normes de l'industrie, ainsi qu'à des procédures administratives et de déclaration simplifiées, bénéficiera de manière significative à toutes les parties prenantes concernées. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.tulipinnovation.com.

À propos de Tulip Innovation

Tulip Innovation Kft. est une société indépendante fondée pour établir et gérer le programme d'octroi de licences de batteries lithium-ion. Basé en Hongrie, le hub de la fabrication européenne de batteries, Tulip a pour mission de collaborer avec des entreprises mettant en oeuvre la technologie des batteries Li-ion afin de garantir que leurs opérations de fabrication aient accès au portefeuille de PI de Tulip. Dirigé par une équipe de professionnels de l'octroi de licences avec des décennies d'expérience, Tulip possède une combinaison unique de solides relations avec l'industrie et d'expertise dans la négociation et l'administration de licences de brevets. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.tulipinnovation.com

À propos de LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX : 373220), une société issue de LG Chem, est l'un des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, la mobilité, l'informatique et les systèmes de stockage d'énergie. Avec 30 ans d'expérience dans la technologie révolutionnaire des batteries et une R&D approfondie, la société est le principal détenteur de brevets liés aux batteries dans le monde avec plus de 58 000 brevets. Son solide réseau mondial, qui couvre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, comprend des installations de fabrication de batteries établies dans le cadre de coentreprises avec des constructeurs automobiles de premier plan. Engagé dans la construction d'un écosystème de batteries durables, LG Energy Solution vise à atteindre la neutralité carbone tout au long de sa chaîne de valeur d'ici 2050, tout en incarnant la valeur de la croissance partagée et en promouvant une culture d'entreprise diversifiée et inclusive. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de LG Energy Solution, visitez https://news.lgensol.com.

À propos de Panasonic Energy

Panasonic Energy Co., Ltd., créé en avril 2022 dans le cadre du passage du Groupe Panasonic à un système de société d'exploitation, fournit des produits et des solutions innovants basés sur la technologie des batteries dans le monde entier. Grâce à ses batteries lithium-ion automobiles, ses systèmes de batteries de stockage et ses batteries sèches, la société fournit une alimentation sûre, fiable et pratique à un large éventail de domaines d'activité, de la mobilité et de l'infrastructure sociale aux produits médicaux et de consommation. Panasonic Energy s'engage à contribuer à une société qui réalise le bonheur et la durabilité environnementale, et à travers ses activités commerciales, la société vise à résoudre les problèmes sociétaux tout en prenant les rênes sur des initiatives environnementales. Pour plus de détails, veuillez consulter https://www.panasonic.com/global/energy/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2024 à 14:00

