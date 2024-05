Mine Vision Systems élargit sa portée grâce à un nouveau partenariat de revente au Mexique





Mine Vision Systems s'associe à Proinfra pour commercialiser son système de cartographie FaceCapture sur le marché mexicain. Cette collaboration marque une étape importante dans l'engagement de l'entreprise à étendre son empreinte mondiale et à améliorer l'accessibilité pour les clients sur le marché latino-américain.

PITTSBURGH, 30 mai 2024 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique de revente avec Proinfra, une entreprise de premier plan de revente et de services d'ingénierie pour l'industrie minière au Mexique. Ce partenariat permettra d'établir immédiatement MVS sur le marché mexicain en offrant des ventes et un soutien locaux pour le système de cartographie FaceCapture.

« Proinfra est un partenaire idéal alors que nous continuons de bâtir un réseau mondial de vente et de soutien caractérisé par l'excellence », a déclaré Josh Martin, directeur des revenus chez MVS. « L'expertise et la réputation de Proinfra dans le domaine de l'industrie minière sur le marché mexicain s'harmonisent parfaitement avec notre mission de fournir des renseignements miniers exploitables au rythme de la production. »

Reconnue pour son service à la clientèle exceptionnel et sa compréhension approfondie du marché local, Proinfra est idéalement positionnée pour offrir les solutions de MVS sur le marché mexicain.

« Nous voyons des possibilités immenses sur le marché mexicain pour les solutions novatrices fournies par MVS », a déclaré Jorge Alvarez, chef de la direction de Proinfra. « Ce partenariat nous permettra d'améliorer nos offres et de fournir encore plus de valeur à nos clients. »

Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat de revente et les avantages qu'il procure aux entreprises du Mexique, veuillez communiquer avec Josh Martin à [email protected] .

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, MVS met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS DE PROINFRA

Fondée il y a plus d'une décennie, Proinfra est un pilier de l'industrie minière mexicaine, réputée pour son engagement inébranlable envers l'innovation et l'expertise technologiques. Spécialisée dans la prestation de solutions de pointe, Proinfra s'est taillée une place de choix en tant que fournisseur de premier plan de données et de renseignements inestimables pour sa clientèle. Dotée d'une équipe chevronnée possédant de vastes compétences en matière de géologie, de géotechnique et d'arpentage, l'entreprise est réputée pour son approche globale visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité au sein du secteur minier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424830/fc_gl_ryan_pc_3_5_23___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1999632/Mine_Vision_Systems_Logo.jpg

SOURCE Mine Vision Systems

30 mai 2024 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :