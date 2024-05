Une récolte record de 239 millions de livres de sirop d'érable





DRUMMONDVILLE, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à Drummondville, se tenait l'assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). Ce fut l'occasion d'annoncer le chiffre officiel de la récolte de la saison acéricole 2024, qui s'élève à 239 millions de livres de sirop d'érable. Cette production moyenne de 4,47 livres par entaille, pour une valeur totale de près de 750 millions de dollars, représente un record absolu pour la filière acéricole.

« Après une récolte décevante en 2023, la production 2024 fait le bonheur des entreprises acéricoles. Comme dans d'autres secteurs agricoles, plusieurs producteurs et productrices doivent composer avec la hausse de prix des intrants et des taux d'intérêt. Le sirop d'érable produit en quantité record est d'une belle qualité et permettra de continuer à répondre à la demande des consommateurs québécois et à l'international », se réjouit Luc Goulet, président des PPAQ, qui rappelle que 85 % de l'ensemble du sirop d'érable produit au Québec est exporté sur les marchés étrangers.

Les PPAQ réclament une aide gouvernementale pour la réserve stratégique de sirop d'érable

Les chiffres de la production acéricole 2024, obtenus par enquête téléphonique par le Groupe AGÉCO, arrivent à point nommé alors que la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable avait atteint son plus bas niveau depuis 2008. Une fois les besoins des consommateurs comblés, les PPAQ estiment que plusieurs millions de livres de sirop d'érable pourront être mis en inventaire dans la réserve stratégique. C'est une bonne nouvelle qui ne doit pas cacher un enjeu important : le financement des inventaires non vendus.

« Depuis sa création en 2000, les acériculteurs et les acéricultrices ont assumé seuls la mise en inventaire d'une partie de leur production. En effet, les stocks de la réserve stratégique ne sont payés aux producteurs que lorsqu'ils sont vendus. Pour les entreprises acéricoles, renflouer la réserve stratégique représente donc une pression financière supplémentaire alors qu'elle est pourtant essentielle pour l'ensemble de la filière, mais aussi pour le marché mondial de sirop d'érable. Tous profitent de cet outil qui permet un approvisionnement constant indépendamment de l'ampleur des récoltes et stabilise les prix en éliminant les variations causées par de potentielles ruptures de stock ou surplus de production. Alors que les changements climatiques induisent des variations de plus en plus importantes dans la production, le gouvernement doit partager cette responsabilité avec nous et financer cet outil de mise en marché unique qui a prouvé son efficacité », réclame monsieur Goulet.

Rappelons que les PPAQ, face à une demande croissante pour le sirop d'érable, une fluctuation dans la production acéricole et une baisse critique des inventaires de la réserve stratégique, ont pris leur responsabilité en émettant du contingent par deux fois ces dernières années, en 2021 et en 2023. Des 14 millions d'entailles octroyées, 6,5 millions sont désormais en production, ce qui représente une capacité annuelle moyenne de près de 20 millions de livres. Les acériculteurs et acéricultrices qui ont obtenu du contingent en 2023 ont jusqu'au 1er avril 2026 pour installer leurs nouvelles entailles.

Luc Goulet reconduit pour un mandat de deux ans

C'est sans surprise que M. Goulet a été réélu pour un deuxième mandat. Il se dit satisfait du chemin parcouru et des combats menés, mais appelle les producteurs et productrices à maintenir leur mobilisation pour protéger les érables en forêt publique comme en forêt privée. Selon lui, après autant de consultations et un manque d'actions concrètes de la part du gouvernement, l'heure des résultats a sonné. « Les producteurs ont fait entendre leur voix à plusieurs reprises, je m'attends maintenant à des engagements fermes pour la mise en production de nouvelles superficies d'érablière en forêt publique et la prise en compte des intérêts de notre filière dans les efforts de protection de la biodiversité. La ministre Maïté Blanchette Vézina a dit que le statu quo n'est plus possible. Je vais plus loin : ça prend une mini-révolution dans la gestion de la forêt publique. Une érablière a bien plus de valeur debout et en santé, que rasée ».

L'enquête téléphonique du Groupe AGÉCO a été menée auprès des propriétaires de 1 234 entreprises acéricoles de toutes tailles, dans toutes les régions du Québec, entre le 22 avril et le 7 mai 2024. Le degré de précision est de ±3,4 %, 19 fois sur 20.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de

13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

Galerie photos et Dossier économique et statistiques acéricoles

30 mai 2024

