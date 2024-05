Loger + / La Ville de Montréal annonce un partenariat de 21,4 M$ avec l'UTILE pour la construction de 670 logements hors marché dédiés aux étudiantes et aux étudiants





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Déterminée à soutenir et à accélérer la construction de plus de logements à l'abri de la spéculation à Montréal, la Ville de Montréal est fière d'annoncer un partenariat financier important avec l'organisme à but non lucratif l'UTILE, qui prévoit la construction d'environ 670 logements hors marché qui logeront près de 1 000 étudiantes et étudiants. Quatre projets iront de l'avant grâce à un soutien financier de 21,4 M$.

Ce partenariat à long terme pour le développement de plusieurs projets est représentatif de l'approche portefeuille préconisée par le Chantier Montréal abordable. Ce nouveau type de partenariat marque un changement majeur dans le soutien offert aux OBNL qui construisent, achètent ou rénovent des unités dédiées à rester abordables à long terme à Montréal. Plutôt que de soutenir des occasions à la pièce qui nécessitent du temps et des démarches importantes de la part des OBNL, la Ville de Montréal leur offre ainsi une capacité renforcée de saisir un maximum d'occasions de développement rapide.

L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) est un propriétaire à but non lucratif qui conçoit, construit et gère de manière responsable des logements durables adaptés aux besoins de la population étudiante, tout en diminuant la pression qu'exerce celle-ci sur le marché locatif.

« En concluant un partenariat de développement d'envergure dès le départ avec un OBNL comme l'UTILE, on lui offre l'autonomie et la capacité de développer un maximum d'unités hors marché, beaucoup plus vite. Devant la crise du logement qui affecte la population étudiante et tous les locataires, ce partenariat pour le développement de logements étudiants hors marché a un double effet bénéfique : elle offre un logement abordable aux étudiantes et aux étudiants qui font briller notre métropole et elle nous permet de libérer des grands logements familiaux dont la population a besoin. Ce partenariat de développement ne sera pas le dernier et marque un changement majeur dans notre capacité à soutenir la création d'unités hors marché, tout en donnant aux OBNL la capacité d'en faire plus et plus vite », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'UTILE est un partenaire de choix pour la Ville de Montréal. En créant des logements étudiants abordables et de qualité, l'UTILE contribue à la qualité de vie de la population étudiante et au dynamisme de nos quartiers. Le logement étudiant est d'ailleurs une belle occasion de densifier nos quartiers de façon intelligente, car la population étudiante utilise davantage le transport actif et collectif et cherche à vivre à proximité des campus universitaires, qui sont souvent dans les quartiers centraux, proches des commerces et des services. La Ville est heureuse de participer à la mission de l'UTILE, qui rejoint en tout point notre vision », a souligné le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Si l'UTILE mène aujourd'hui tous ces projets de front, c'est grâce au leadership historique des associations étudiantes et à la continuité du soutien de la Ville de Montréal depuis nos débuts. Les investissements étudiants et nos immeubles déjà construits à Montréal agissent comme levier financier pour nous permettre d'amener ces projets à maturité. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la Ville multiplie son impact structurant sur la capacité de l'UTILE à loger les générations futures d'étudiantes et d'étudiants dans la métropole », a affirmé Laurent Levesque, président-directeur général de l'UTILE.

Les quatre projets qui obtiendront le soutien financier de la Ville sont situés dans plusieurs secteurs de la Ville.

Le projet Cardinal, situé dans Griffintown, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, totalise 285 appartements pour environ 358 locataires. Le bâtiment sera à proximité de l'École de technologie supérieure (ÉTS), de l'Université Concordia et de l'Université McGill. Le chantier débutera cette année et une première cohorte étudiante pourra y aménager en 2027.

Le projet La Note des rives, situé dans Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, totalise 95 logements pour environ 208 locataires. Développé en collaboration avec la Concordia Student Union , le projet sera mis en chantier l'an prochain et devrait être complété en 2026.

, le projet sera mis en chantier l'an prochain et devrait être complété en 2026. Un projet sur la rue Saint-Hubert , dans l'arrondissement du Plateau- Mont-Royal , totalise 149 logements pour environ 235 locataires. Développé en collaboration avec l'Association étudiante de Polytechnique, le projet sera mis en chantier vers la fin de 2025 et devrait être complété pour 2028.

, dans l'arrondissement du Plateau- , totalise 149 logements pour environ 235 locataires. Développé en collaboration avec l'Association étudiante de Polytechnique, le projet sera mis en chantier vers la fin de devrait être complété pour 2028. Le quatrième projet, situé dans le secteur du Campus MIL, dans l'arrondissement d' Outremont , totalise 141 logements pour environ 200 locataires. Le projet devrait être mis en chantier pour la fin 2026 et livré en 2028.

Le financement de ce partenariat est issu du fonds de logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et des contributions obtenues dans le cadre du Règlement pour une métropole mixte (RMM).

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au coeur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

30 mai 2024 à 13:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :