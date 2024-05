FutureDial et Back Market concluent un partenariat pour améliorer la qualité des appareils mobiles grâce à l'automatisation intelligente SMART Testtm





SUNNYVALE, Californie, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated, le leader mondial des solutions d'automatisation intelligentes pour les appareils intelligents, et Back Market,une place de marché en ligne de premier plan pour les appareils électroniques reconditionnés, annoncent un partenariat révolutionnaire visant à redéfinir le processus d'assurance qualité pour les appareils intelligents. En intégrant l'automatisation intelligente SMART Testtm de FutureDial, ce partenariat établit de nouvelles normes de qualité et de fiabilité pour les téléphones mobiles reconditionnés.

Une qualité pérenne

Back Market intégrera les solutions SMART Testtm de FutureDial dans ses laboratoires d'assurance qualité pour effectuer des tests fonctionnels complets sur les téléphones mobiles reçus du vaste réseau de vendeurs de Back Market. Cette initiative devrait améliorer la satisfaction des clients, y compris la confiance entre les acheteurs et les vendeurs, tout en renforçant l'engagement de Back Market à mettre à disposition des appareils reconditionnés exceptionnels.

Dennis Pettit, vice-président des comptes stratégiques de FutureDial, a déclaré : « Nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui rationalisent les processus et améliorent l'efficacité au sein de la chaîne d'approvisionnement des appareils mobiles. Nos solutions d'automatisation SMART Test sont conçues pour fournir des tests fonctionnels précis et constants, garantissant que seuls les appareils mobiles répondant aux normes de qualité les plus élevées parviendront aux clients. En nous associant à Back Market, nous ne nous contentons pas de placer la barre plus haut, nous contribuons à renforcer la promesse de la marque Back Market sur le marché. »

Une nouvelle ère de confiance et d'excellence

Back Market améliore l'efficacité opérationnelle et ouvre une nouvelle ère de confiance des consommateurs sur le marché des produits électroniques reconditionnés. Les vendeurs qui adhèrent aux normes de qualité les plus élevées seront mis en avant sur la plateforme de Back Market, ce qui encouragera davantage l'excellence. En outre, ces mêmes vendeurs verront leurs bénéfices et leurs marges augmenter en raison de taux de retour plus faibles, tout en bénéficiant d'une meilleure évaluation des vendeurs et des produits.

« Nous sommes ravis de collaborer avec FutureDial pour améliorer davantage la fiabilité des appareils vendus sur notre plateforme, a déclaré Antony Harrat, directeur de la qualité chez Back Market. L'intégration du SMART Test de FutureDial dans les laboratoires d'assurance qualité de Back Market ne consiste pas seulement à améliorer nos capacités opérationnelles et à respecter les normes de qualité ; ce partenariat souligne notre engagement à offrir aux clients une plus grande tranquillité d'esprit tout en améliorant les capacités de notre réseau de vendeurs à fournir des appareils mobiles exceptionnels. Ensemble, nous redéfinissons ce que les clients peuvent attendre du marché des appareils électroniques reconditionnés. »

Le partenariat entre FutureDial et Back Market souligne un engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le secteur des appareils mobiles reconditionnés. Grâce à l'utilisation de la technologie de pointe de FutureDial, Back Market est prêt à renforcer sa position en tant que destination de confiance pour les appareils mobiles reconditionnés de première qualité, en veillant à ce que les clients reçoivent des produits de qualité supérieure à chaque achat.

Pour en savoir plus sur FutureDial Inc. et sa gamme de logiciels intelligents et de solutions d'automatisation pour les appareils intelligents, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse suivante : http://www.futuredial.com.

À propos de FutureDial

Fondé en 1999, FutureDial est un fournisseur de premier plan de logiciels intelligents avancés et de solutions d'automatisation pour les appareils intelligents et les équipements de réseau. Les solutions innovantes de l'entreprise rationalisent les processus, centralisent les flux de travail et permettent à ses partenaires d'augmenter leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices en améliorant l'efficacité tout en répondant à des exigences strictes en matière d'audit. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.futuredial.com ou contactez [email protected].

Contact pour les médias :

Bruce Brunger, directeur des communications de marketing, FutureDial, Incorporated

Tél. : (408) 245-8880 poste 206 ; e-mail : [email protected]

À propos de Back Market :

Back Market est une place de marché mondiale pour les appareils reconditionnés, qui met en relation des reconditionneurs d'appareils électroniques et électroménagers professionnels avec des clients dans 18 pays. Le processus de vérification rigoureux de Back Market signifie que seuls les reconditionneurs qui respectent les normes de qualité de Back Market peuvent vendre sur la plateforme. Back Market travaille main dans la main avec des reconditionneurs professionnels pour garantir que chaque appareil a été testé et remis en parfait état de fonctionnement conformément aux normes de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.backmarket.com/en-us.

