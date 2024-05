Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour bâtir la position de chef de file de la Colombie-Britannique dans l'économie mondiale de l'hydrogène et soutenir les entreprises





BURNABY, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annoncera le financement de deux projets visant à bâtir l'économie propre du Canada et à soutenir les entreprises de la Colombie-Britannique.

L'événement inclura les allocutions du ministre Beech et d'autres personnalités de marque, suivies d'une mêlée de presse.

Événement : L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, fera une annonce de financement.



Date : 31 mai 2024



Heure : 11 h 45



Emplacement : Atrium ASC 2

Université Simon Fraser

Burnaby (Colombie-Britannique)

Stationnement :

Des places de stationnement payantes sont disponibles dans le stationnement est de l'Université Simon Fraser.

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

30 mai 2024 à 13:32

